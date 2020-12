OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Neymar sahistas Manchesteris võrku juba 6. minutil!

UEFA Meistrite liiga (2.12)

MAN UNITED - PSG 0:1! Neymar lööb esimese ära juba 6. minutil! Mbappe sööt põrkas brasiillasele mugavalt viiekasti paremasse äärde ning Neymaril ei tekkinud mingeid raskusi.

Kahveci liitus tuntud meestega, kes on Meistrite liigas kaotust tunnistades kübaratriki löönud: https://twitter.com/GracenoteLive/status/1334225295512104960

Kell on 22.00, mis tähendab, et jalgpalliõhtu on jälle täies hoos! Manchesteris toimus väike põlvitamine ka.

PSG alg11: https://twitter.com/PSG_English/status/1334213157884145668/photo/1

Man Unitedi algrivistus: https://twitter.com/ManUtd/status/1334207233949904900

Teises mängus jäi Krasnodari võidutulemuseks 1:0.

Türgis kõlab lõpuvile. Leipzig võidab 4:3 ja omab veel edasipääsulootusi. Basaksehiri lootused kustunud.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 3:4! Leipzig läheb teisel üleminutil juhtima. Oma esimese värava Leipzigi eest lööb karistusala joone tagant norralane Alexander Sorloth!

Tänasel Dortmundi ja Lazio kohtumisel hindab Hispaania kohtunikebrigaadi tööd Uno Tutk. Väljakukohtunik on Antonio Miguel Mateu Lahoz, abikohtunikud Pau Cebrián Devis ja Roberto Díaz Pérez Del Palomar ning neljas kohtunik José Luis Munuera Montero. Videokohtunikeks on Alejandro José Hernández Hernández ja José María Sánchez Martínez.

Kahveci kübaratrikk! 85. minutil viigistab tüklasest poolkaitsja Leipzigi vastu 3:3!

BASAKSEHIR - LEIPZIG 2:3! 72. minutil Kahvecilt järjekordne kauglöök! Vasakuga elegantselt vasakusse alla nurka.

KRASNODAR - RENNES 1:0! 71. minutil viis Venemaa klubi juhtima rootslasest ründaja Marcus Berg.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 1:3! 66. minutil suurendab Saksa klubi eduseisu hispaanlasest poolkaitsja Dani Olmo.

Rootslane Emil Forsberg (Leipzig) lõi 61. minutil kolme meetri pealt mööda!

Juventuse algrivistus Kiievi vastu: https://twitter.com/juventusfcen/status/1334208991652622336

Bosnialasel Edin Viscal oli 55. minutil suurepärane võimalus Basaksehiri jaoks seis viigistada, aga lõi väravast napilt üle.

Käimas on teised poolajad. Krasnodaris pandi pall mängu 3 minutit varem kui Türgis.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 1:2! Türgi klubi lööb avapoolajal kolmandal üleminutil ühe tagasi! Irfan Kahveci värava autoriks. Teises mängus lõppes poolaeg 0:0.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 0:2! 43. minutil sahistab võrku penaltipunktist veidi paremal pool täiesti vabaks jäänud ja vasakuga peale põrutanud Prantsuse kaitsja Nordi Mukiele.

Venemaal mängitud 37 minutit. Krasnodaril 7, Rennes'il 3 pealelööki, pallivaldamine 50-50. Kõik kodumeeskonna pealelöögid on raamidest mööda pandud.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 0:1! 26. minutil viis Leipzigi juhtima austerlasest poolkaitsja Marcel Sabitzer. Madal kauglöök, mis võttis enda ja Basaksehiri mängijast väravavahi jaoks ebamugava rikošeti.

Leipzigil on olnud juba 6 pealelööki Türgi klubi 1 vastu, aga 23. minutil seis veel 0:0. Teises mängus samuti skoor avamata.

Tänased esimesed mängud on alanud.