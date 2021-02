OTSEBLOGI | Meistrite liiga kaheksandikfinaalides kohtuvad tiitlikaitsja Bayern ja Lazio ning Atletico ja Chelsea

Kuna Hispaania valitsus ei luba koroonaviiruse uue tüve tõttu Chelsea jalgpallureid Hispaaniasse, tuleb Atleticol tänane kodumäng pidada Rumeenias Bukarestis.

Chelsea on näidanud pärast uue peatreeneri Thomas Tucheli tulekut head mängu ning püsib kõigi sarjade peale kokku kaotuseta seitsmendat mängu järjest.

Tuchel tunnistas, et Hispaania meistriliigat juhtiva Atletico poolel on nende jaoks kõige ohtlikumaks mängumeheks kogenud ründaja Luis Suarez.

"Ta on sündinud ründaja. Tal on selline mentaliteet, mis on omane vaid ründajatele. See näitab tema suurt tahtmist, intensiivsust ja tugevust ning nälga väravate löömise järele. Ta pole kunagi lõplikult rahul," iseloomustas Tuchel 34-aastast uruguailast.

Tiitlikaitsja Bayern on võitnud viimase üheksa kuuga koguni kuus tiitlit, kuid pärast jalgpalliklubide MMi on punkte kaotatud mõlemas Bundesliga mängus.

Täna ei saa Bayernit aidata vigastatud Corentin Tolisso ja Thomas Müller, kes on koroonaviiruse tõttu eneseisolatsioonis.



"Meil ei ole mingeid vabandusi. See on väga eriline mäng ja ma eeldan, et kogu meeskond on ülimalt motiveeritud," manitses Bayerni boss Hansi Flick oma hoolealuseid.



Lazio mängis Meistrite liiga play-offis viimati 21 aastat tagasi. Alagrupiturniiril jõudis Lazio vaid kahe võiduni, kuid suutis edestada Brügget ja Peterburi Zeniiti.



Meistrite liiga: Lazio - Bayern 0:3, Atletico - Chelsea 0:0 Mõlemapoolsete võimalustega Atletico Madridi ja Chelsea mängus on väravad endised löömata. Juba 3:0 Bayernile. Kolmanda värava lõi tiitlikaitsjate eest 42. minutil Leroy Sane. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364313116801183754 Lazio - Bayern 0:2. Jamal Musiala kasvatab 24. minutil tiitlikaitsjate edunumbreid. Nüüd nõudis Lazio penaltit, kui Jerome Boatengiga võitluses kukkus Sergej Milinkovic-Savic. Ka seekord leiab kohtunik, et 11 meetri karistuslööki ei tule. Timo Werner kukkus Atletico karistusalas ja Chelsea ootab penaltit. VAR leidis, et penaltit ei olnud. Lazio - Bayern 0:1. Lewandowski avab 9. minutil mänguskoori. Väravaolukord sai alguse Lazio kaitsjate eksimusest, kelle tagasisööt väravavaht Pepe Reinale oli liiga nõrk ja Bayerni ründaja lõikas selle vahelt. Mängud on alanud. Mängud on kohe-kohe algamas. La Liga liider Atletico ei saa koduväljakueelist kasutada ning peab Chelsea`t võõrustama Bukarestis. Lazio võtab kodus vastu tiitlikaitsja Bayerni. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364298852992483334 Ja nii alustab kodus mängiv Lazio: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364288254552457216 Selline on tiitlikaitsja Bayerni algkoosseis mänguks Lazioga: https://twitter.com/FCBayern/status/1364286336887357440 Chelsea mängib Bukarestis Atletico vastu sellise algrivistusega: https://twitter.com/ChelseaFC/status/1364286307166478338 Atletico tänane algrivistus Chelsea vastu on järgnev: https://twitter.com/atletienglish/status/1364284621396000777 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364115276665556995