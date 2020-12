OTSEBLOGI | Man United jäi PSG vastu taha ja kümnekesi, Ronaldo jõudis järjekordse vinge tähiseni, Giroud'lt kübaratrikk

UEFA Meistrite liiga (2.12)

Tänase suurima võidu poole tüürib Chelsea, kes juhib Sevilla vastu võõrsil juba 4:0. Giroud lõi 83. minutil penaltist oma neljanda!

80. minut: vahetusest sekkunud Paul Pogba lõi ülepuusalöögi napilt üle värava! See oleks Unitedi jaoks vajalik ja magus olnud.

Giroud'st sai vanim Meistrite liiga kübaratriki omanik! https://twitter.com/OptaJoe/status/1334249851391971336

Club Brugge juhib samuti Zeniti vastu 3:0. 73. minutil sai jala valgeks Hollandi ründaja Noa Lang.

Ronaldo jõudis ka ümmarguse tähiseni - 750. värav klubi ja koondise peale kokku. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1334245977553850375

Juventus samuti 3:0 Kiievi vastu ees. 66. minutil lõi Chiesa väravasöödust Morata.

Giroud on 74. minutil kübara löönud! Chelsea juhib Sevilla vastu 3:0.

Fred saab teise punase ja United jääb 70. minutil kümnekesi! Sõitis vahetusest sekkunud Ander Herrerale libistades sisse.

Marquinhos viiekasti äärelt varbaga, aga vaadatakse VAR-iga üle. Luges!

MAN UNITED - PSG 1:2!

DORTMUND - LAZIO 1:1! Ciro Immobile viigistas 66. minutil penaltist.

JUVENTUS - KIIEVI DINAMO 2:0! 57. minutil Cristiano Ronaldo Alvaro Morata söödust. Dinamo võrgud olid seda tabamust oodanud 13 aastat ja 25 päeva! https://twitter.com/OptaJoe/status/1334245587970125826

58. minut: Manchesteris raksatab latt! Cavani tahtis kasti äärelt üle väravavahi tõsta, aga värav tuli pallile liiga vara ette.

SEVILLA - CHELSEA 0:2! Giroud lõi 54. minutil oma päeva teise värava, Kovacicilt väravasööt. Ilus tõste viiekasti paremast nurgast üle väravavahi.

49. minut: hea kiirrünnak Manchester Unitedi, aga Martial lõi seitsme meetri pealt väravast üle.

Teised poolajad on alanud.

Poolajaskoorid: 22.00 Club Brugge - Zenit 1:022.00 Dortmund - Lazio 1:0 22.00 Ferencvaros - Barcelona 0:3 22.00 Juventus - Kiievi Dinamo 1:022.00 Manchester United - PSG 1:122.00 Sevilla - Chelsea 0:1

DORTMUND - LAZIO 1:0 - Dortmundis saadi ka lõpuks punn pealt, 44. minutil skooris Raphael Guerreiro, resultatiivne sööt Edeni vennalt Thorgan Hazardilt.

44. minut: McTominay astus pärast vea tegemist Neymarile jala peale. Paistis, et siiski kogemata. Enne kordust võis arvata, et Neymar väänleb jälle niisama.

CLUB BRUGGE - ZENIT 1:0! 33. minutil avab Belgias skoori kohalik poolkaitsja Charles de Ketelaere (19).

Rashfordi pealelöögile pani jala vahele PSG kaitsja, kuid värav on kirjutatud 33. minutil ikka Rashfordi nimele. Sellele eelnenud olukorras tõrjus Keylor Navas Anthony Martiali kauglöögi.

MAN UNITED - PSG 1:1!

FERENCVAROS - BARCELONA 0:3 - Ousmane Dembele realiseeris 27. minutil penalti. Kisub saunaks. Eesti koondis sai sel staadionil (Groupama Arena) viimati 7700 pealtvaataja ees (15.11.2018) Ungarilt Rahvuste liigas 0:2.

Fred tegi väikse pealiigutuse, PSG paremkaitsja väänles päris kaua pikali maas. Olukord lahendati kollase kaardiga.

Barcelona eduseis 2:0. 20. minutil lõi taanlane Martin Braithwaite. Manchesteris on kismaks läinud!

JUVENTUS - KIIEVI DINAMO 1:0! 21. minutil viis kodumeeskonna juhtima Federico Chiesa. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1334234287349096456

FERENCVAROS - BARCELONA 0:1! Ungaris avati skoor 14. minutil Jordi Alba söödust ja Antoine Griezmanni tabamusest. Sööt tuli trahvikasti vasakult äärelt, Griezmann tonksas viiekastist seest pooleldi kannaga. Päris stiilne! Soovitan üles otsida!

Viimati löödi ManU-le kodus nii varakult Meistrite liigas 2015. aastal. Polnudki nii ammu! https://twitter.com/OptaJoe/status/1334229503976091648

SEVILLA - CHELSEA 0:1! Chelsea viis 8. minutil juhtima Olivier Giroud. Kiirrünnakul leidis lühikese sööduga värava autori Kai Havertz. Giroud võttis 11 meetri peal paremaga omaks ja lõi kukkumise pealt vasakuga tagumisse nurka.

MAN UNITED - PSG 0:1! Neymar lööb esimese ära juba 6. minutil! Mbappe sööt põrkas brasiillasele mugavalt viiekasti paremasse äärde ning Neymaril ei tekkinud mingeid raskusi.

Kahveci liitus tuntud meestega, kes on Meistrite liigas kaotust tunnistades kübaratriki löönud: https://twitter.com/GracenoteLive/status/1334225295512104960

Kell on 22.00, mis tähendab, et jalgpalliõhtu on jälle täies hoos! Manchesteris toimus väike põlvitamine ka.

PSG alg11: https://twitter.com/PSG_English/status/1334213157884145668/photo/1

Man Unitedi algrivistus: https://twitter.com/ManUtd/status/1334207233949904900

Teises mängus jäi Krasnodari võidutulemuseks 1:0.

Türgis kõlab lõpuvile. Leipzig võidab 4:3 ja omab veel edasipääsulootusi. Basaksehiri lootused kustunud.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 3:4! Leipzig läheb teisel üleminutil juhtima. Oma esimese värava Leipzigi eest lööb karistusala joone tagant norralane Alexander Sorloth!

Tänasel Dortmundi ja Lazio kohtumisel hindab Hispaania kohtunikebrigaadi tööd Uno Tutk. Väljakukohtunik on Antonio Miguel Mateu Lahoz, abikohtunikud Pau Cebrián Devis ja Roberto Díaz Pérez Del Palomar ning neljas kohtunik José Luis Munuera Montero. Videokohtunikeks on Alejandro José Hernández Hernández ja José María Sánchez Martínez.

Kahveci kübaratrikk! 85. minutil viigistab tüklasest poolkaitsja Leipzigi vastu 3:3!

BASAKSEHIR - LEIPZIG 2:3! 72. minutil Kahvecilt järjekordne kauglöök! Vasakuga elegantselt vasakusse alla nurka.

KRASNODAR - RENNES 1:0! 71. minutil viis Venemaa klubi juhtima rootslasest ründaja Marcus Berg.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 1:3! 66. minutil suurendab Saksa klubi eduseisu hispaanlasest poolkaitsja Dani Olmo.

Rootslane Emil Forsberg (Leipzig) lõi 61. minutil kolme meetri pealt mööda!

Juventuse algrivistus Kiievi vastu: https://twitter.com/juventusfcen/status/1334208991652622336

Bosnialasel Edin Viscal oli 55. minutil suurepärane võimalus Basaksehiri jaoks seis viigistada, aga lõi väravast napilt üle.

Käimas on teised poolajad. Krasnodaris pandi pall mängu 3 minutit varem kui Türgis.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 1:2! Türgi klubi lööb avapoolajal kolmandal üleminutil ühe tagasi! Irfan Kahveci värava autoriks. Teises mängus lõppes poolaeg 0:0.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 0:2! 43. minutil sahistab võrku penaltipunktist veidi paremal pool täiesti vabaks jäänud ja vasakuga peale põrutanud Prantsuse kaitsja Nordi Mukiele.

Venemaal mängitud 37 minutit. Krasnodaril 7, Rennes'il 3 pealelööki, pallivaldamine 50-50. Kõik kodumeeskonna pealelöögid on raamidest mööda pandud.

BASAKSEHIR - LEIPZIG 0:1! 26. minutil viis Leipzigi juhtima austerlasest poolkaitsja Marcel Sabitzer. Madal kauglöök, mis võttis enda ja Basaksehiri mängijast väravavahi jaoks ebamugava rikošeti.

Leipzigil on olnud juba 6 pealelööki Türgi klubi 1 vastu, aga 23. minutil seis veel 0:0. Teises mängus samuti skoor avamata.

Tänased esimesed mängud on alanud.