OTSEBLOGI | Madridi Real juhib Meistrite liigas Milano Interi vastu, Borussia võitis koguni 6:0!

Põnevas B-alagrupis on Hispaanias vastamisi hädasti võitu vajavad Madridi Real ja Milano Inter. Real on hetkel ühe punktiga viimasel kohal, Interil on tabelis kaks silma. Kuna Mönchengladbachi Borussia alistas täna võõrsil grupi liidri Donetski Šahtari koguni 6:0, on Saksamaa klubil nüüd 5 ja ukrainlastel 4 punkti.

Inter sai enne Realiga mängu väga halva uudise, kui selgus, et neid ei saa aidata reievigastusest taastuv esiründaja Romelu Lukaku. Lisaks jäävad itaallastel vigastustega eemale Stefano Sensi ja Matias Vecino.

Madridi Reali poolelt ei tee vigastuste tõttu kaasa Dani Carvajal, Nacho, Martin Ödegaard ja Alvaro Odriozola. Lisaks on Eder Militao nakatunud koroonaviirusesse.

Tänased mängud/tulemused ja tabeliseisud:

A-alagurpp:

19.55 Moskva Lokomotiv - Madridi Atletico 1:1

22.00 Salzburg - Müncheni Bayern

Standings provided by SofaScore LiveScore

B-alagrupp:

19.55 Donetski Šahtar - Mönchengladbachi Borussia 0:6

22.00 Madridi Real - Milano Inter

Standings provided by SofaScore LiveScore

C-alagrupp:

22.00 Manchester City - Olympiakos

22.00 Porto - Marseille

Standings provided by SofaScore LiveScore

D-alagrupp:

22.00 Atalanta - Liverpool

22.00 Midtjylland - Ajax

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tabeliseisud

Meistrite liiga (03.11) Väga resultatiivne avapoolaeg on lõppenud kõigis kuues mängus. Müncheni Bayern pääseb poolajavile eel 2:1 ette, kui Salzburgi mees Rasmus Kristensen patustab omaväravaga. Sergio Ramos on löönud Reali eest 100 väravat. Pole sugugi paha saavutus keskkaitsja kohta. https://twitter.com/realmadriden/status/1323725286341529603 Liverpool oli lähedal juba kolmandale väravale, kuid Sadio Mane ohtliku löögi suudab tõrjuda Marco Sportiello. Kulub vaid 2 minutit ja Inter tuleb mängu tagasi - 35. minutil vähendab Lautaro Martinez kaotusnumbrid 1:2-le. Kapten Sergio Ramos lööb värava ja viib Madridi Reali Interi vastu 2:0 ette. Ja Diogo Jota teeb Liverpooli eduseisuks Itaalias 2:0. Kui nii jätkub, jääbki Firmino vahetusmeheks... https://twitter.com/LFC/status/1323727234851627009 Superhoos portugallane Diogo Jota on löönud värava neljas mängus järjest. Jürgen Klopp ikka naljalt uute mängijate ostmisega mööda ei pane. https://twitter.com/LFC/status/1323723142750232576 Ferran Torres on löönud kolme mänguga kokku kolm väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323723523207155712 Sergio Oliveira realiseerib penalti ja kasvatab Porto edu Marseille ees 2:0-le. Madridi Real asub 25. minutil vanameister Karim Benzema väravast Interi vastu 1:0 juhtima. https://twitter.com/realmadriden/status/1323725004450783239 Bayern suudab 21. minutil Salzburgi vastu viigistada. 1:1 vormistab Robert Lewandowski penaltipunktilt. Karistuslöögi teenis Thomas Müller, kellele tegi vea Mwepu. Realil on olnud kaks head võimalust, ent Interi puurivaht Samir Handanovic tõrjus nii Marco Asensio kui Toni Kroosi ürituse. Diogo Jota õigustab enda valimist algkoosseisu ja viib 17. minutil Liverpooli Atalanta vastu 1:0 ette. Taanis käib vägev tulevärk - 18. minutil sünnib juba kolmas värava, kui Anders Dreyer vähendab Midtjyllandi kaotusnumbrid Ajaxi vastu 1:2-le. Marseille`l oli suurepärane võimalus Porto vastu viigistada, kuid Dimitri Payet eksis penaltil. Manchester City pääseb Olympiakose vastu juhtima, kui Ferran Torres jõuab sihile 12. minutil. Väravasöödu andis Kevin de Bruyne. Dusan Tadic viib 13. minutil Ajaxi Midtjyllandi vastu 2:0 juhtima. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323724033679085571 Barella (Inter) lõi 10. minutil Perišići tsenderduse järel latti. Realil oli õnne. Salzburg suudab juba 4. minutil Bayernit üllatada - Mergim Berisha lööb 1:0! Portol kulus neli minutit, et Marseille värav lahti muukida - 1:0. Värava autoriks Moussa Marega. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323720594400157697 Koroonaviiruse tõttu kuuest esinduskooseisu mängijast ilma jäänud Amsterdami Ajax alustab Taanis suurepäraselt ning Antony Santos viib hollandlased juba avaminutil Midtjyllandi vastu 1:0 ette. Ja nüüd on ka kuus hilisõhtust mängu alanud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323717431072874496 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323715203477999619 Moskva Lokomotivi ja Madridi Atletico kohtumine lõppes 1:1. Selline on Manchester City algrivistus Olympiakose vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323708286152171524 Mönchengladbachi Borussia võitis võõrsil Donetski Šahtari koguni 6:0. Prantslase Alassane Pléa jaoks oli tegemist kahtlemata unustamatu õhtuga. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323712092269125632 VAR loeb Plea värava ära ja 6:0 on tõsiasi. Alassane Plea lööb juba kolmanda värava Šahtarile. VAR vaatab olukorra üle. Jürgen Klopp on edutanud Atalantaga mänguks Diogo Jota algkoosseisu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323707925295149056 Lukakuta mängiva Milano Interi algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323706887897075713 Madridi Real alustab Interi vastu sellise rivistusega: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323706595331756033 Lars Stindl viib 65. minutil Mönchengladbachi juba 5:0 Sahtari vastu ette. Väravasöödu andis täna juba kahel korral skoorinud Prantsusmaa koondislane Alassane Plea. https://twitter.com/borussia_en/status/1323700269738319873 Kahe esimese mängu avapoolaeg kujunes väravaterohkeks. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323697956202156034 Mönchengladbachi Borussia jätkab hävitustööd ning Ramy Bensebaini lööb poolajavile eel Šahtarile juba neljanda värava - 4:0. Alassane Plea viib Borussia 26. minutil juba 3:0 Šahtari vastu juhtima. Selline seis tähendab, et Madridi Real ja Inter vajavad õhtul veelgi enam võitu, sest kaks B-alagrupi esimest on eest libisemas. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323697314842710017 Moskva Lokomotiv viigistab Atletico vastu 1:1-le. 25. minutil teenisid venelased penalti, mille realiseeris Anton Mirantšuk. B-alagrupi üllatusliider Donetski Šahtar on jäänud kodus Mönchengladbachi Borussia vastu kiiresti 0:2 kaotusseisu. Väravani on jõudnud Alassane Plea ja Christoph Kramer. Õhtu esimesed väravad on juba löödud. Jose Gimenez on viinud Madridi Atletico võõrsil Lokomotivi vastu 1:0 ette. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323685419058384897 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/interit-tabas-enne-ulitahtsat-kohtumist-madridi-realiga-valus-tagasilook?id=91557171 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/11-ajaxi-jalgpallurit-haigestus-enne-meistrite-liiga-mangu-koroonaviirusesse?id=91553049 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323527835013840897