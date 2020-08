OTSEBLOGI | Lyon on asunud kohtumist juhtima

City pääses play-off'i kindlalt C-alagrupi võitjana ning alistas kaheksandikfinaalis kahe mängu kokkuvõttes Madridi Reali 4:2.

Lyon sai koduväljakul kaotust tunnistamata G-alagrupis teise koha ning üllatas kaheksandikfinaalis Torino Juventust, edestades neid tänu võõrsilvärava reeglile.

Kindla favoriidina (Olybeti koefitsient 1.23) läheb matšile vastu muidugi Manchester City, kes mängib Meistrite liiga veerandfinaalis kolmandat aastat järjest. Lyon pääses kaheksa parema hulka viimati 2019/2010 hooajal, kui purjetati välja lausa poolfinaali ning kaotati seal 0:4 Müncheni Bayernile.

Meeskonnad on omavahel kohtunud kaks korda eelmise aasta alagrupiturniiril. Lyon sai Manchesteris 2:1 üllatusvõidu ning Prantsusmaal lõppes kohtumine 2:2. Mõlemad said alagrupist edasi. Lyoni teekonna lõpetas kaheksandikfinaalis Barcelona, City kaotas veerandfinaalis võõrsilvärava reegliga Tottenhamile.

Man City peatreenerile Pep Guardiolale on see karjääri kümnes Meistrite liiga veerandfinaal, City eesotsas kolmas.

City peab hakkama saama oma põhiründaja Sergio Agüerota, kes käis juunis põlveoperatsioonil ning pole siiani täielikult taastunud. Guardiola avaldas eile, et argentiinlane ravib end Barcelonas. Lyonil vigastustega suuri probleeme ei tohiks olla.

Man City peatreener Pep Guardiole: "Tunneme oma vastast päris hästi - nad on äärmiselt hästi organiseeritud, rünnakul palliga agressiivsed ja kiired. Neil on kvaliteetsed ääremängijad ja head standardolukordade lahendajad. Nad on tipptiim. Peame säilitama tugeva meele ja meeles pidama, et mäng on alles siis läbi, kui ta on läbi, ning oma plaanist kinni pidama. Sellistes mängudes loeb kõige rohkem mentaliteet, hing ja mänguvaim."

Lyoni peatreener Rudi Garcia: "Võit Juventuse üle peaks meile andma enesekindlust. Loomulikult on meie ootused kõrgeks aetud, sest süües kasvab ju isu. Manchester City on ilmselgelt favoriit, aga senised veerandfinaalid on näidanud, et potentsiaalsed jõuvahekorrad on võimalik ümber pöörata."

Meistrite liiga: Manchester City - Lyon Lyon ei tee üldse pressi. Inglastel lubatakse tulla lausa poolele väljakule enne, kui vastu astutakse. Samas ei saa ka midagi halvasti öelda, sest nad siiski juhivad. Cornetile oli see juba neljas värav kolmes Meistrite liiga mängus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294718476003803138?ref_src=twsrc%5Etfw City rünnak on elavnenud! Järjest üritatakse leida auke vastaste kaitses. Sellises tempos on see aint aja küsimus. Väravast veel nii palju, et Ekambile toimetati pikk pall ette ning Lyoni mees sattus Edersoniga üks-üks olukorda. Edersoni suutis palli tõrjuda, kuid see lendas omakorda Cornetile jalale, kes ei eksinud. Fernandinho teenis kollase kaardi, kui võttis Memphise pikali. Karistuslöögist midagi ohtlikku ei sündinud. De Bruyne pani üpris tervast nurgast otse Lyoni värava peale, kuid Lopes tõrjus selle rusikatega eemale. Manchester City peab hakkama nüüd rohkem suruma ja leidma Lyoni kaitsest auke. Seni on inglased rünnanud enamasti vasakult küljelt Sterlingu juhtimisel. Kõik on aus, Lyon läks juhtima! Oot-oot. Olukorda sekkus VAR. Probleem on selles, kas esimese puute teinud Ekambi jäi suluseisu või mitte, kuid inglaste Walker kattis selle siiski ära. Lyon läks kohtumist 1:0 juhtima! Cornet saab palli endale jala peale ja paneb selle kindlalt City võrku. Marcal sai proovida pealelööki, mille Ederson püüdis kindlalt. Seejärel pani City väravavaht ülitugeva löögi Lyoni karistusala piirile, kust prantslaste väravavaht noppis selle täpselt enne De Bruynet endale. City kaitsjad mängisid end oma karistusala ligidal puntrasse ja Walker lõi palli Lyoni poolele tagasi. 18. minutiks on raske öelda, kes on kindlamalt mänginud. Mõlemal meeskonnal on olnud variante, kuid nii inglaste kui ka prantslaste kaitsjad on senised olukorrad neutraliseerinud. Lyon on järjest ehitanud juba mitu paljulubavat rünnakut, kuid City kaitsjad on seni olnud oma palganumbri väärilised. De Bruyne paneb Aourale putsadega vastu säärt, kuid pääseb kaardist. Lyoni keskväljamees Caqueret teenis kollase, kui tegi City mängijale vea. City on juba mitu rünnakut proovinud ehitada üles ümber vastaste karistusala, kuid see on seni lõppenud Lyoni meeste vahelelõikega. Mängu esimene ohtlikum olukord! Marcal lõi nurgalöögijärgses olukorras peale, kuid Ederson püüdis palli kindlalt. Täpselt nagu enne öeldud: Lyon tuli kolme sööduga kontrarünnakusse ja teenis nurgalöögi. Mängupildist on tunda, et täna on inglased domineerivamad ning Lyon panustab kontrarünnakutele. City on viimased minutid üritanud leida Lyoni kaitsest auku, kuid tulemuseta. Lõpuks mängivad inglased ikka väravavahile tagasi ja kõik hakkab otsast peale. Lyon ehitas 5. minutil rünnakut, mis kulmineerus tsenderdusega City värava alla. Walker võttis palli rinnaga omaks ja suunas selle väravavahi poole, kes näitas selle püüdmisel ebakindlust. Tasub mainida, et Cityl puudub nende esiründaja Sergio Aguero, kes taastub põlveoperatsioonist. Cityil oli 3. minutil esimene suurem võimalus, kui Sterling murdis Lyoni värava ette ja andis söödu Jesusile, kuid prantslaste õnneks sekkus nende keskkaitsja Marcelo pallile vahele. Mäng algas! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294707738216407043?ref_src=twsrc%5Etfw Kui City täna võidab, jõuaks Inglismaa klubi loots Pep Guardiola juba kaheksandat korda Meistrite liiga poolfinaali. Niimoodi viigistaks ta seisu oma vana kollegiga, Jose Mourinhoga. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294704803394846720?ref_src=twsrc%5Etfw Killuke ajaloost: viimati jõudis Prantsusmaa meeskond Meistrite liiga poolfinaali 2009/2010. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294707239517855744?ref_src=twsrc%5Etfw Raske on vastu vaielda, et tänase kohtumise favoriit on Manchester City, kuid ei saa salata, Lyon on vägagi üllatusvõimeline. Tänane võitja läheb poolfinaalis vastamisi Müncheni Bayerniga. Tere õhtust, jalgpallisõbrad! Nagu näeme, on meeskonnad oma algkoosseisud avalikustanud. Kummaski võistkonnas suuri üllatusi pole. https://twitter.com/ManCity/status/1294691621687222273?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/OL_English/status/1294693055480692736?ref_src=twsrc%5Etfw