OTSEBLOGI | Kas Madridi Reali tabab Manchester Unitedi saatus?

Real jagab viie vooru järel koos Donetski Šahtariga 7 punktiga 2.-3. kohta, kusjuures omavaheliste mängude seis on Ukraina klubi kasuks. Grupi liidril Borussial on 8 punkti. Edasipääsulootused on alles ka 5 silma kogunud Milano Interil, kes võõrustab Šahtari.

"Me teame, et see saab raske olema, kuid ma olen positiivne ja mõtlen vaid võidule," sõnas Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane. "Kõik mehed on harjunud mängima suure surve all - meie jaoks pole sellised mängud midagi uut. Peame oma emotsioonid vaos hoidma ja mänguks hästi valmistuma. Tahame võtta kolm punkti ja lõpetada alagrupi võitjana. Kõik mängud on tähtsad, kuid see kohtumine on hea võimalus näidata, et oleme meeskond."

Mönchengladbachi Borussia peatreener Marco Rose ütles, et nad üritavad ära kasutada alagrupi liidri eelist. "Meil on võimalus teha midagi ajaloolist. See, et võime Reali konkurentsist välja lüüa, pole meie jaoks üldse oluline. Oleme mänguks valmis ja teame oma kohustust. Üritame ära kasutada oma head positsiooni (liidrina)," kommenteeris Rose.

A-alagrupis võitleb edasipääsu nimel Madridi Atletico, kes kohtub võõrsil Salzburgiga. Kui Müncheni Bayern on 13 punktiga grupivõidu taganud, siis Atleticol on 6 ja Salzburgil 4 punkti.

D-alagrupis mängivad teisele edasipääsu kohale Amsterdami Ajax ja Atalanta, hetkel on itaallastel üks punkt enam. Edasipääs on kindel Liverpoolil.

C-alagrupis on pääsu 16 hulka juba taganud Manchester City ja Porto.

Lisaks mängitakse täna lõpuni eile rassismiskandaali tõttu pooleli jäänud H-grupi kohtumine Pariisi Saint-Germaini ja Istanbul Basaksehiri vahel. Prantsuse klubil on edasipääs juba tagatud.

Tänased mängud:

A-alagrupp:

22.00 Müncheni Bayern - Moskva Lokomotiv

22.00 Salzburg - Madridi Atletico



B-alagrupp:

22.00 Milano Inter - Donetški Šahtar

22.00 Madridi Real - Mönchengladbachi Borussia



C-alagrupp:

22:00 - Manchester City - Marseille

22:00 - Olympiakos - Porto



D-alagrupp:

19.55 Midtjylland - Liverpool

19.55 Ajax - Atalanta



H-alagrupp:

19.55 Pariisi Saint-Germain - Istanbul Basaksehir