OTSEBLOGI | Juventus jäi kiirelt Porto vastu kaotusseisu. Dortmund haaras mängus Sevillaga eduseisu

Porto ja Juventuse duellis on kindlaks favoriidiks Itaalia tipptiim. Portugali klubi Porto on sel hooajal ainus klubi väljaspool viite suurliigat, kes on 16 parema sekka jõudnud. Ajalooliselt on klubid seni kohtunud neljal korral. Kui üks matš on lõppenud viigiliselt, siis ülejäänud kolmel juhul on võit kuulunud Juventusele.

Teises kolmapäevases vastasseisus on jõuvahekorrad eeldatavalt võrdsemad. Mullu Euroopa liigas triumfeerinud (viimasest seitsmest nimetatud tiitlist on võidetud koguni neli) Sevilla on ka Hispaania liigas aina paremas hoos. Samal ajal on nende vastane Dortmundi Borussia kohati justkui vabalanguses. Dortmundil on aga väga palju mängus. Kui hooaja lõpp ebaõnnestub, siis suvel võidakse ilma jääda mitmest noorest tähest eesotsas Erling Braut Hålandi ja Jadon Sanchoga.

Mõlemad kohtumised algavad kell 22.00. Delfi Sport hoiab lugejaid mängude tulemustega kursis.

Meistrite liiga 1/8-finaalid: FC Porto - Juventus; Sevilla - Dortmund Porto läheb teise poolaja alguses Juventuse vastu juba 2:0 juhtima. 46. minutil saab värava kirja Marega. https://twitter.com/FCPorto/status/1362146842100854785 Mõlemas kohtumises on avapoolaeg lõppenud. Porto juhib Juventuse vastu 1:0. Dortmundon Sevilla vastu 3:1 eduseisus. Haaland lööb 43. minutil teise veel ja Dortmund juhib Sevilla vastu 3:1. https://twitter.com/BlackYellow/status/1362140798821752836 27. minutil viib Haaland Dortmundi juba 2:1 Sevilla vastu juhtima. https://twitter.com/BlackYellow/status/1362136647031263232 Dahoud viigistab 19. minutil seisu 1:1 peale. https://twitter.com/BlackYellow/status/1362134723095654407 Dortmund reageerib kiirelt ja on 27. minutiks ise kaks väravat vastu löönud Sevilla asub 7. minutil Suso väravast Dortmundi vastu juhtima. https://twitter.com/SevillaFC_ENG/status/1362131869819686913 Porto asub juba 2. minutil Taremi väravast 1:0 Juventuse vastu juhtima. https://twitter.com/FCPorto/status/1362131542194221057