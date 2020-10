OTSEBLOGI | Endine Levadia mängija lõi Bayernile värava, kas Madridi Real suudab avavooru häbi maha pesta?

MEISTRITE LIIGA ALAGRUPITURNIIR (27.10)

0:2. Ajax on asunud vahepeal juba kahe väravaga Atalanta vastu juhtima. Esimese värava lõi Dusan Tadic, teise Lassina Traore.

Real jääb teist mängu järjest raskesse seisu! Mönchengladbachi poolelt on täpne Marcus Thuram, kes saadab täpse löögiga palli Thibaut Courtoisi selja taha.

1:0! Väravaarve avad Madridi Atletico, kui Marcos Llorente viib pealinnaklubi Salzburgi vastu juhtima.

City asub samuti Marseille'i vastu juhtima! Teist Meistrite Liiga mängu järjest on täpne 20-aastane Ferran Torres.

1:0! Fabio Vieira viib Porto kodus Olympiacose vastu juhtima.

Kõik õhtused mängud on nüüdseks alanud.

https://twitter.com/borussia_en/status/1321177137563471874

Nüüd on ees veel kuus vastasseisu. Teiste hulgas on võistlustules nii Real, Liverpool kui ka Manchester City.Õhtune kava:22:00 Atalanta - Amsterdami Ajax22:00 Madridi Atletico - Salzburg22:00 Mönchengladbachi Borussia - Madridi Real22:00 Porto - Olympiacos22:00 Liverpool - Midtjylland22:00 Marseille - Manchester City

Läbi! Bayern saab Lokomotivi üle raske 2:1 võidu. Šahtar ja Inter leppisid väravateta viiki.

Šahtar hoiab jätkuvalt Interit nulli peal.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321173200353579012

1:2. Kui ise ei löö, lüüakse sulle. Bayern karistab 79. minutil ära, kui Kimmich viib Saksamaa hiiu ikkagi juhtima.

Lokomotivil on olnud mitu head võimalust juhtima minna, kuid seis püsib veel viigis. Kas Lokomotiv suudab veel kodus võidu võtta?

1:1! Endine Levadia mängija Anton Mirantšuk viigistab Bayerni vastu seisu. Mirantšuk mängis Levadias 2016. aastal laenulepingu alusel just Lokomotivist.

Siiski mitte! VAR otsustas, et penaltit ei määrata, ehkki kordusest on näha, et selge viga tehti. Bayerni mängijad on hämmingus.

Penalti Bayernile!

Kas Liverpooli seeria jätkub?https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321167926616088577

Kimmichil oli suurepärane võimalus Bayerni eduseisu duubeldada, ent sakslane lööb värava ees täiesti vabana palli kaitsja jalgadesse.

55. minutit mõlemas matšis mängitud. Bayern juhib jätkuvalt 1:0, Inter ja Šahtar pole veel väravaarvet avanud.

Mõlemas kohtumises on avapoolaeg lõppenud. Bayern juhib võõrsil Lokomotivi 1:0, Inter ja Šahtar lõpetasid avapoolaja 0:0 viigiseisul.

Goretzka on sattunud heasse hoogu.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321155061393858561

0:1. Bayern pääseb võõrsil juhtima. Benjamin Pavard andis suurepärase söödu Leon Goretzkale, kes ei jäta võimalust kasutamata.

Hea võimalus oli omakorda ka Lewandowskil, kes ei suutnud mõne meetri pealt peaga palli väravasse suunata.

Fjodor Smolovil oli suurepärane võimalus viia Lokomotiv juba Bayerni vastu juhtima, ent vabalt löögile pääsenud venelane suunas palli otse Manuel Neuerile sülle.

Õhtu kaks esimest kohtumist on alanud!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321143170655244290

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321142562384654338

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321142011395739651

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321141416857423872

Tervist, jalgpallifännid! Meistrite Liiga hooaeg jätkub juba täna. Teisipäevaõhtune ajakava on järgmine:19:55 Moskva Lokomotiv - Müncheni Bayern19:55 Donetski Šahtar - Inter22:00 Atalanta - Amsterdami Ajax22:00 Madridi Atletico - Salzburg22:00 Mönchengladbachi Borussia - Madridi Real22:00 Porto - Olympiacos22:00 Liverpool - Midtjylland22:00 Marseille - Manchester City

