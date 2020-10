OTSEBLOGI | Barcelona juhib Meistrite liigas Juventuse vastu, Chelsea ja PSG olid võidukad

Kõik tänased mängud/tulemused:

E-alagrupp

Krasnodar - Chelsea (kell 19.55) 0:4

Sevilla - Rennes (kell 22)

F-alagrupp

Club Brugge - Lazio (kell 22)

Dortmund - Zenit (kell 22)

G-alagrupp

Juventus - Barcelona (kell 22)

Ferencvaros - Kiievi Dinamo (kell 22)

H-alagrupp

Istanbuli Basaksehir - PSG (kell 19.55) 0:2

Manchester United - Leipzig (kell 22)

Otseblogi:



Meistrite liiga alagrupiturniir (28.10) Juventuse mehel Dejan Kulusevskil ohtlik võimalus, kuid tema karistusala joonelt tehtud pealelöök vuhiseb üle Barcelona värava. Barcelona mängib rünnakul üle ja jätab teise värava löömata! Ungarlaste Ferencvaros lööb Tokmac Ngueni tabamusest Kiievi Dünamo vastu ühe värava tagasi - 1:2. Luuk de Jong viib 56. minutil Sevilla Rennesi vastu 1:0 ette. Ja ka see värav ei loe! Kolmas Juventuse värav, sihile jõudis taas ei keegi muu kui Alvaro Morata. VAR vaatab olukorra üle! Messi sai ohtlikust kohast karistuslöögi, kuid Juventuse kaitsjad saavad pea vahele. Teine poolaeg on alanud kõigis kuues mängus. Sellistel seisudel mindi puhkama: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321555474991534091 Juventus - Barcelona avapoolaeg lõppeb seisul 1:0 hispaanlaste kasuks. Brügge viigistab 42. minutil Lazio vastu 1:1-le. Viigivärava lõi penalti realiseerinud Hans Vanaken. Carlos De Pena kasvatab poolajavile eel Kiievi Dünamo edu Ferencvarose vastu 2:0-le. Pole sugugi paha 19-aastaselt Meistrite liigas skoori teha. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321549174186381313 Hispaanlaste 2:0 oli õhus, kuid Juventus pääseb imekombel! Griezmann hakkas lõpus palli sättima ja lasi võimaluse käest... Jordi Alba pääses karistusalas vasakust äärest ohtlikult löögile, kuid sihik on väga paigast ära. Barca Juventuse vastu endiselt 1:0 ees. Väravad on löömata veel mängudes Sevilla - Rennes ja Dortmundi Borussia - Peterburi Zeniit. Kiievi Dünamo avab võõrsil Ferencvarose vastu skoori (1:0), kui Viktor Tsõgankov realiseerib 27. minutil penalti. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321552499082432514 Juventuse ründeäss Morata lööb jälle suluseisust värava! Kohtunikel läheb seekord suluseisu fikseerimisega väga kiiresti. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321548211178319874 Manchester United asub Leipzigi vastu 21. minutil igati teenitult 1:0 juhtima, värava lõi Mason Greenwood. Messi pidanuks lööma 2:0! Kuid ei! Argentiinlasel avanes karistusalas hiilgav võimalus, ent ta lõi mööda. Juventus jõudis juba minut pärast kaotusseisu jäämist väravani, kuid see Morata tabamus ei loe, sest enne fikseeriti suluseis. Barcelona lööb Juventuse vastu 1:0! Ousmane Dembele lööb 14. minutil karistusala lähistelt peale ning pall lendab õnneliku rikošeti abil väravavahi jaoks püüdmatult võrku. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321551920994099203 Lazio avab võõrsil Brügge vastu skoori - 1:0 lööb Joaquin Correa. Manchester United on alustanud Leipzigi vastu väga ründavalt ja saanud juba mitu ohtlikku võimalust. Tuline algus Torinos: Barca ründaja Antoine Griezmann lõi juba teisel minutil posti! Juventuse ja Barcelona mäng on alanud. Lisaks veel viis mängu, nende seas ka Manchester Utd ja Leipzig. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321542567679401984 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321540623325868034 Pariisi Saint Germain avas H-alagrupis punktiarve, kui sai võõrsil jagu Istanbuli Basaksehirist 2:0. Mõlemad väravad lõi nooruke Moise Kean. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321536618419965953 Chelsea võitis võõrsil Krasnodari veenvalt 4:0. 90. minutil lööb Chelsea veel ka neljanda värava, kui Christian Pulisic suunab palli võrku pärast Hudson-Odoi täpset söötu. Ja selline on Ronaldota mängiva Juventuse algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321535510242873347 Barcelona algkoosseis Juventusega mänguks: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321535793903656962 20-aastane Itaalia koondislane Moise Kean lööb teise värava ja viib PSG Istanbulis 2:0 juhtima. Chelsea lööb lühikese ajaga kaks väravat ja juhib juba 3:0. 76. minutil realiseerib Timo Werner penalti ja paar minutit hiljem lööb Hakim Ziyech inglaste kolmanda värava. Penalti sai Chelsea Aleksandr Martynovici käega mängu järel. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321537837242720257 PSG pääseb 64. minutil Moise Keani väravast 1:0 juhtima. Edouard Mendy teeb Chelsea väravas suurepärase tõrje ning inglaste napp 1:0 edu püsib. PSG ei suuda kuidagi Istanbul Basaksehiri väravat lahti muukida. Ikka 0:0. Viik prantslasi kindlasti ei rahulda, sest avavoorus kaotati koduväljakul Manchester Unitedile 1:2. Pirlo saabub tähtsale mängule. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321528652958470148 Juri Gazinski lõi teise poolaja alguses nurgalöögi järel Krasnodari poolel latti, Chelsea ikka 1:0 ees. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321524469236703232 Avapoolaeg on lõppenud mõlemas mängus: Krasnodar - Chelsea 0:1, Istanbuli Basaksehir - Pariisi Saint Germain 0:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321522952408621064 Chelsea avab 37. minutil skoori - 1:0. Chelsea mängijad harutavad Krasnodari kaitseliini osavalt lahti ning 19-aastane inglane Callum Hudson-Odoi saadab karistusalast palli võrku. Ka Basaksehiri ja PSG mängus on skoor veel avamata. Poolt tundi saab mängitud. Juventuse staadion on tänaseks suureks mänguks valmis. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321515193936039941 Pole just parim statistika, kui oled neljast viimasest penaltist kaks realiseerimata jätnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1321515880577146880 https://twitter.com/ChelseaFC/status/1321514637523886085 Chelsea`le teenis penalti Timo Werner, kelle vastu tegi karistusalas vea Kaio. Chelsea saab Krasnodari vastu penalti, kuid Jorginho ei suuda seda realiseerida, lüües posti. Siiani pole täna veel väravaid löödud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321511099917864962 Tere õhtust, jalgpallisõbrad! Meistrite liiga jätkub täna kaheksa mänguga. Neist kaks - Krasnodar - Chelsea ja Basaksehir - PSG - algavad meie aja järgi juba kell 19.55. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1321353507635560449

Juventus-Barcelona mängu eelvaade:

Juventus astub täna Meistrite liigas väljakule 200. korda ning edu korral saaks neist esimene Itaalia klubi, kes jõuab Euroopa tugevaimas eurosarjas 100. võiduni. Uhked numbrid mõlemad, kuid sama uhkelt ei saa Juventus tagasi vaadata alanud koduliiga hooajale, kus kolmes mängus viiest on juba vastastele punkte loovutatud. Serie A tabelis istub üheksa aastat järjest Itaalia meistriks kroonitud klubi alles viiendal kohal, mis klubi legendile, sel suvel mõnevõrra üllatuslikult peatreeneriaemetisse nimetatud Andrea Pirlole just au ei tee.

Oleks vale öelda, et tänase kaotuse korral - oleneb muidugi, millise skooriga - tal pärast seitset võistlusmängu (seni 3 võitu ja 3 viiki) juba hundipass tasku pistetaks, kuid veidi kuumemaks võib jalgealune muutuda küll. Meistrite liiga hooaja avamängust on Juventusel kaasas 20. oktoobril võõrsil saadud 2:0 võit Kiievi Dinamo üle.

"Peame toetuma mängijatele, kes meil on. Barcelona on tugev meeskond ja tõeline meisterklubi, seega peame mängima hästi," rääkis Pirlo, kes peab läbi ajama Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligti ja Alex Sandrota. Lisaks on küsimärgi alla Leonardo Bonucci ja Giorgo Chiellini.

Veelgi kurvem on laupäeval El Clasicos kaotusekibedust tundma pidanud FC Barcelona ja seda juhendava hollandlase Ronald Koemani seis. La Ligas ollakse viie vooru järel 12. kohal (2 võitu, 1 viik, 2 kaotust). Eurosarja avamängust võeti kohustuslik 5:1 võit Ferencvarose üle.

Juventus on aga hoopis teisest puust meeskond kui Ungari meister. Alles eile presidendita ja juhatuseta jäänud Barcelona, kel on tõsiseid probleeme sisekliimaga, pole võõrsil bianconeride üle kunagi võitu saanud. Viimati kohtuti 2017/2018 Meistrite liiga hooaja alagrupis, kui Allianzi staadionil tehti väravateta viik ning Camp Noul võttis 3:0 võidu Barcelona. Hooaeg varem oldi vastamisi ka veerandfinaalis ning siis sai Juventus kodus 3:0 võidu, millest piisas, et Kataloonias 0:0 viigiga edasi pääseda.