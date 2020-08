Neymar: me ei mõelnud kordagi väljalangemisele

PSG staarründaja Neymar rääkis, et meeskonnal ei tulnud mõttesegi, et see mäng on võimalik kaotada. 90. minutist alates pööratigi seis viie minutiga ümber ja võeti dramaatiline 2:1 võit.

"See oli suurepärane õhtu, aga samas ka väga keeruline. Me teadsime, et Atalanta on hea meeskond, kes on kogu hooaja hästi mänginud ja oli selle sarja üllataja," vahendab Neymari sõnu Goal.com.

"Me ei mõelnud kordagi väljalangemisele ning me ei arvanud kunagi, et lähme koju. Keegi ei võta minult mõtet faktist, et ma tahan minna finaali."

"See oli keeruline mäng ning järgmine samasugune ootab meid ees. Peame enne järgmist kohtumist mõned asjad korda ajama," lisas Neymar.

PSG kohtub poolfinaalis täna õhtul toimuva RB Leipzigi ja Madridi Atletico mängu võitjaga.

PSG peatreeneril Thomas Tuchelil käis aga kojusõit mõtteist läbi küll. "Ma ei hakka ütlema, et me ei mõelnud väljalangemisele. Olime peale 85 minutit realistlikud. Kuid see polnud üldine meelestatus," rääkis ta.

"Mul oli alati tunne, et kui me lööme esimese värava, lööme kohe ka teise järgi. Tegime väga tugeva mängu ja oleme selle võidu ära teeninud. Natuke mängib rolli ka õnn, see on tõsi, aga kõik see kokku tuli teenitult."