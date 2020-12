Mustanahaline Inglismaa jalgpallilegend Meistrite liigas juhtunust: see ei ole rassism

Rumeenlasest neljas kohtunik Sebastian Coltescu kasutas Basksehiri abitreenerist Pierre Webost rääkides sõna „negru“, mis rumeenia keeles tähendab „musta“.

Mängu peatamiseni viinud sündmuste ahel sai alguse, kui neljas kohtunik Colţescu kutsus peakohtunik Ovidiu Haţegani enda juurde ja näitas, et Basaksehiri pingilt tuleks talumatu käitumise eest eemaldada kamerunlasest abitreener Pierre Webo. Teleülekandesse kostis ka kohtunike omavaheline vestlus, mille Rumeenia ajakirjanikud Twitteris ära tõlkisid. Väidetavalt oli neljas kohtunik lausunud: „Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav.“

Inglismaa jalgpallilegend John Barnes tõdes seepeale Twitteris, et antud juhul ei olnud tegemist rassismiga. Endine Liverpooli mängumees tegutseb praegu telekommentaatorina ning on aastate jooksul väga tihti võidelnud rassismi vastu. Nüüd otsustas ta aga hoopis rumeenlast kaitsta, kuna viimane tegutses tema hinnangul mänguolukorras igati õigesti.

„Kui inimeste grupis on üks valgenahaline inimene, siis ta ongi ju seda. Kuidas sa teda siis veel kirjeldad? Sama käib olukorra kohta, kus seltskonnas on ju üks mustanahaline inimene,“ kirjutas Barnes sotsiaalmeedias.

„Demba Ba üritas väita, et kohtunik ei räägiks valgenahalise treeneri puhul tema nahavärvist. Kui korraga oleks koos aga viis mustanahalist ja üks valgenahaline kohtunik, siis sa ikka ütled ju, et see valgenahaline. Mida ta saakski teisiti öelda?“ kirjutas Barnes.

Barnes hakkas nende kirjutiste peale saama sotsiaalmeedias erinevat kriitikat, kuid ta jäi endale lõpuni kindlaks. „Neljas kohtunik peab peakohtunikule näitama, keda tuleb karistada. Neljanda kohtuniku ülesanne on välja tuua rikkumise teinud inimene, tema ülesanne ei ole rikkunu nime küsida. Kui neljandal kohtunikul on vaja reegleid rikkunu suunas viidata, siis ta võibki seda ju niimoodi teha. Peakohtunik küsib seejärel tema nime ja saadab ta väljakult minema,“ kirjutas Barnes veel.