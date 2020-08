Müncheni Bayerni staar leidis juba Liverpoolis kodu ja on klubivahetuseks valmis

Hispaania väljaande RMC Sport teatel on Thiago jõudnud Liverpooliga kokkuleppele ka isikliku lepingu tingimuste osas ning hispaanlane peaks Liverpooliga käed lööma neljaks aastaks.

Siiski ei ole veel saavutatud kokkulepet üleminekusumma osas. Bayern soovib poolkaitsja eest teenida 28 miljonit kuni 35 miljonit eurot. Thiago on ise avalikult juba tunnistanud, et ta soovib uut väljakutset ja tahab Saksamaalt lahkuda. Liverpool tahab maksimaalselt maksta aga 22 miljonit eurot ehk kauplemine veel jätkub.

Thiago on Bayerni ridades võitnud seitse Bundesliga tiitlit, varasemalt on ta Barcelonaga tulnud kahel korral ka Hispaania meistriks. Praegu jahib poolkaitsja koos Bayerniga Meistrite liiga teofeed. Bayern on praeguseks jõudnud poolfinaali. Barcelonaga võitis ta Meistrite liiga hooajal 2010/11.