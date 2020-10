Meistrite liigas mängiv jalgpalliklubi ei lase kriitilist meediat staadionile

Täna õhtul võõrustab Ferencváros Euroopa tugevaimas klubisarjas ukrainlaste Kiievi Dünamot, kuid paljude Ungari meediaväljaannete akrediteeringud on tühistatud. Staadionile ei pääse näiteks väljaanded hvg.hu, telex.hu ja hang.hu. Ühtlasi ei anta mängu järel neile ühtegi intervjuud.

Kuigi sellist otsust peetakse poliitiliseks, ei lase Ferencváros staadionile ka parempoolse valitsusega seotud meediaväljaannet 888.hu.

"Uskuge mind, see pole poliitiline küsimus, sest mitmed portaalid olid juba varem sellelt staadionilt välja visatud. Me ei tee nendega koostööd, sest nad lihtsalt joovad meie vett ja raiskavad meie aega. Nad teavad juba ette, mida nad kirjutavad. Nad tulevad staadionile peaaegu valmis kirjutatud artiklitega," kommenteeris Ungari tippklubi president Gabor Kubatov. "Kuid see pole poliitiline küsimus, sest on ka parempoolseid portaale, kes ei pääse edaspidi meie staadionile. Ja vasakpoolsed portaalid ei pääse ka."

Ungari meistrit Ferencvárost rahastavad suures osas Ungari riik ja riiklikud ettevõtted. Klubi eelarve on umbes 27 miljonit eurot. Viimati sai Ferencváros kõvasti kriitikat, kuna valitsus lubas vaatamata koroonapandeemia riskile derbimänguks Újpestiga staadionile 16 000 fänni. Ferencvárose kodustaadion mahutab 22 000 inimest.

Ferencváros alustas Meistrite liiga alagrupiturniiri 1:5 kaotusega FC Barcelonale.