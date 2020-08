Meistrite liiga “mulli” erireeglid: 31-leheküljeline reegliraamat ja peegleid täis dopinguproovi ruum

Kogu spordimaailma pilgud on pööratud Portugali suunas, kus juba enne mängude algust on kaalul jalgpalli maine. Et lähitulevikus oleks võimalik korraldada veel sarnaseid suuri võistlusi, peavad kõik kaheksa osalevat meeskonda järgima 31-leheküljelist reegliraamatut.

Lissaboni rannad ja vaatamisväärsused on laualt maas - mängijad võivad lahkuda hotellist ainult erilises vajadusel ning ka siis ei tohi nad võõraste kokku puutuda. Hotellides on igal mängijal oma kindlaks tehtud teekond söömisalale ning toitu tohib neile tuua ainult enda meeskonna taustajõud.

Kui mõnel staaril tekib vajadus pesta oma pükse, saab ta abipersonalilt selleks vajalikud vahendid ja edusoovid.

Kõik meeskonnad testiti juba enne Portugali saabumist. Tänu sellele jõuti ka jälile kahele Madridi Atletico nakatunule, kes jäeti Hispaaniasse maha. Koroonaproove võetakse ka alati enne mänge. UEFA on lubanud, et kõik tulemused selguvad kuus tundi enne palli mängu panemist. Kui peaks aga juhtuma, et üks-kaks tulemust naasevad positiivsetena, on peatreeneri kogu taktikaline plaan rikutud.

Koroonatestidest hoolimata peavad mängijad muretsema ka uriiniproovide pärast. Dopingukontrollijad vaatlevad testi andmist tavaliselt lähedalt, kuid kõigi turvalisuse nimel on prooviruumidesse seekord paigaldatud peeglid, mille abil saab ametnik jälgida tegevust kaugemalt.

Kõik veerandfinaalpaarid:

Atalanta - PSG (kolmapäeval)

RB Leipzig - Madridi Atletico (neljapäeval)

Barcelona - Müncheni Bayern (reedel)

Manchester City - Lyon (laupäeval)