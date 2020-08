Meistrite liiga lõppvaatus ohus? Madridi Atleticos tuvastati kaks koroonajuhtumit

Klubi ei täpsusta, kas tegu on mängijate või abipersonaliga. Mõlemad koroonapositiivsed isikud on hetkel kodus isolatsioonis.

Atletico pressiteate kohaselt võeti kõigilt Lissaboni reisivatelt esindusmeeskonna liikmetelt laupäeval Madridis koroonaproovid. Positiivsetest tulemustest teavitati nii Hispaania kui ka Portugali tervishoiuametnikke, UEFA-t, Hispaania ja Portugali jalgpalliliitu ja Hispaania Spordi Nõukogu.

Vastavalt taoliste juhtumite protokollile tehakse uued viirusetestid kõigile meeskonnaliikmetele ja nende lähikontaktsetele.

Klubi lisab, et on sunnitud muutma oma treening- ja reisiplaane. Kui need on Euroopa jalgpalliliiduga (UEFA) kooskõlastatud, antakse sellest ka avalikkusele teada.

Meistrite liiga veerandfinaalid, mis peetakse tänavu erandkorras ühemängulisena, mitte kodus-võõrsil süsteemis, peaksid Lissabonis algama kolmapäeval Atalanta ja Pariisi Saint-Germaini kohtumisega. Poolfinaalid on kavas 18. ja 19. augustil ning finaal 23. augustil.

