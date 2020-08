Euroopa klubijalgpalli puhul tõdetakse ikka, et kõige tugevamad kipuvad olema Inglismaa ja Hispaania meistrivõistlused. Viiest suurliigast rääkides märgitakse sinna juurde, et kõige kehvemad tiimid tulevad Prantsusmaalt. Ent nüüd ollakse olukorras, kus Meistrite liigas on konkurentsis veel prantslaste PSG ja Lyon ning sakslaste Müncheni Bayern ja RB Leipzig. Seejuures kasutasid kõik neli klubi oskuslikult ära pisiasja, mis arvati enne veerandfinaale olevat nende ühine suur miinus.

Lähitulevikku vaadates on ilmselt veelgi suurem küsimus: mis saab FC Barcelonast? Silmanähtavalt vajatakse muutusi, potentsiaal uueks alguseks on tegelikult olemas, kuid reaalsuses jäävad olulised muutused vähemalt sel suvel tegemata. Aina enam tundub, et Kataloonias rahuldatakse isiklikke huvisid, mitte klubi vajadusi.