Atletico kinnitas, et mõlemad viirusekandjad on nende jalgpallurid, argentiinlane Angel Correa ning horvaat Sime Vrsaljko. Uudisteagentuuri Independent andmetel on ülejäänud meeskond saanud loa reisida Portugali Meistrite liiga veerandfinaalmängule.

Meistrite liiga veerandfinaalid, mis peetakse tänavu erandkorras ühemängulisena, mitte kodus-võõrsil süsteemis, peaksid Lissabonis algama kolmapäeval Atalanta ja Pariisi Saint-Germaini kohtumisega. Poolfinaalid on kavas 18. ja 19. augustil ning finaal 23. augustil.

