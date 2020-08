Madridi Reali patuoinas Varane: mina vastutan selle kaotuse eest

City 1:0 juhtvärava juures oli Varane mängija, kes kaotas Reali karistusalas palli, mis lõppes Raheem Sterlingu väravaga. Ka Manchesteri klubi 2:1 võiduvärava "küpsetas" 27-aastane prantslane, kui ta andis valesöödu otse Gabriel Jesusile, kes palli võrku saatis.

"See on minu kaotus. Pean seda aktsepteerima," vahendas Marca keskkaitsja sõnu. "Me olime mänguks hästi valmistunud, kuid vead maksid valusalt kätte. Mul on tiimikaaslastest kahju."

"Võib-olla võtsime alguses liiga palju riske ning maksime nende eest," jätkas prantslane. "Olen tänulik tiimikaaslastele toe eest. Minu karjääris pole selliseid vigu tihti juhtunud."