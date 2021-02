Madridi Real sai enne Meistrite liiga mängu halva uudise

Benzena jääb eemale jalavigastuse tõttu, mille ta sai 14. veebruaril kohtumises Valenciaga ning mis jättis ta juba eemale nädalavahetuse 1:0 võidumängust Valladolidi vastu.

Väljaanne Deportes Cuatro kirjutab, et Real ei võta 33-aastast Benzemat Bergamosse kaasa. Tegemist on järjekordse tagasilöögiga, sest Realil on vigastustega väljas ka Eden Hazard, Sergio Ramos, Rodrygo Goes, Federico Valverde ja Dani Carvajal.

Kuigi Zinedine Zidane`i hoolealused võitsid nädalavahetusel Valladolidi, jäi nende ründekolmik Marco Asensio, Mariano Diaz ja Vinicius Junior ohtlike olukordade loomisega tõsiselt hätta. Terve mängu peale suudeti vastaste väravale teha vaid kaks pealelööki, millest ühe sooritas poolkaitsja Casemiro, kelle värav otsustas ka matši saatuse.

Vanameister Benzema on olnud tänavu ainus Reali mängija, kes on jõudnud kahekohalise väravate arvuni. Prantslase nimel on 28 mänguga kokku 17 tabamust.