Leipzigi peatreener: meil oli Simeonega vaheajal väike tüli

"Meil oli poolajal väike tüli, aga see polnud väga tõsine. Tal on lihtsalt uskumatu võitjamentaliteet ning tahab võita isegi teel riietusruumi," avaldas Nagelsmann peale 2:1 võitu Lissabonis, vahendab Goal.com.

"Aga see polegi nii halb. Ma tahan lihtsalt öelda, et pean teda iseloomult suurepäraseks treeneriks. Ta õnnitles mind pärast, see oli väga siiras. Ta ütles, et see oli hea mäng ja me väärisime võitu."

Teisipäevases poolfinaalis kohtub Leipzig Pariisi Saint-Germainiga. Nagelsmann tunnistas pressikonverentsil, et ajalooline saavutus - Leipzig on esimene Saksa klubi peale Müncheni Bayerni ja Dortmundi Borussia, kes alates 2010/2011 hooajast poolfinaali on jõudnud, viimati tegi seda Schalke - on kasvatanud isu.

"Ma ei hakka praegu tiitlist rääkima, aga loomulikult tahame me nüüd finaali jõuda. See on normaalne, ma arvan. Kui me sinna jõuame, võime hakata rääkima teistest asjadest," sõnas 33-aastane sakslane.

"Alistasime meeskonnana Tottenhami ja nüüd Atletico. See pole treenerite vaheline duell. See on meeskonnamäng ja kutid said täna briljantselt hakkama."

Küsimusele, kuidas kavatseb Leipzig poolfinaali jõudmist tähistada, vastas Nagelsmann: "Meil pole just palju aega seda võitu tähistada, aga ilmselt võtame hotellis mõned õlled ja keskendume siis PSG-le."