Legendi arvamus: Robert Lewandowski on maailma parim jalgpallur, mitte Lionel Messi

Kui paljude arvates on Barcelona liider Lionel Messi maailma parim jalgpallur, siis tänavu on ilmselt parim olnud Bayerni ründetuus Robert Lewandowski. Samal arvamusel on ka Bayerni legend Lothar Matthäus.

„Messi läheb reedel vastamisi mängijaga, kes tõuseb tema järel maailma parimaks jalgpalluriks. See mees on Robert Lewandowski. Ta on praegu maailma parim jalgpallur, mitte lihtsalt parim ründaja,“ teatas Matthäus Saksamaa ajalehe Bild vahendusel.

„Praegune Barcelona ei ole enam endisel tasemel. Neil on loomulikult Meesi. Ta on alati võimeline geniaalseteks lahendusteks. Siiski jääb temast üksinda Bayerni vastu väheks. Praegune Barcelona mind ei hirmuta,“ teatas 1990. aasta maailmameister.

Lewandowski on sel hooajal Meistrite liiga suurim väravakütt 13 tabamusega. Ühe hooaja väravate rekord kuulub Cristiano Ronaldole hooajast 2013/14, mil ta oli täpne 17 korda.