Lampard: ilmselt arvab enamus inimesi, et hullemat loosi ei saanud ollagi

Atletico juhib hetkel kodust La Ligat 26 punktiga, olles 11 mänguga lasknud endale lüüa vaid neli väravat.

Kuna Meistrite liigas jäi Atletico aga A-grupis tiitlikaitsja Müncheni Bayerni järel teiseks, loositi neile vastane alagrupi võitnud meeskondae hulgast.

"Ma arvan, et enamus inimesi ütleb, et see on raskeim loos, mis võis meile tulla, kui arvestada Atletico hetkevormi, nende eurosarja kogemusi ja nende mängijate taset," lausus Lampard Briti meediale.

Samas lisas 42-aastane Lampard, et kui eesmärgiks on eurosarjas väga kaugele jõuda ja üldvõidu eest võidelda, tuleb suuta kõiki võita.

"Peame üritama sellisel tasemel meeskondi võita, kui tahame Meistrite liiga võidule mõelda. Peame olema enesekindlad. Meistrite liigas ei saagi kergele loosile loota," lisas ta.

Lampard tuli mängijana Meistrite liiga võitjaks 2012. aastal, kui Chelsea alistas Bayerni penaltiseeria järel.