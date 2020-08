KOGU TÕDE MÄNGUST | Nagu rannamees rotti! Bayern häbistas Barcelonat totaalselt ning ajalugu ennustab neile nüüd tiitlit

MIKS LÄKS NII? | Barcelona praeguse koosseisu ajastu on lihtsalt läbi saanud. Barcelona liider Lionel Messi on sel hooajal mitmel puhul meeskonda kritiseerinud ning andnud mõista, et tiim vajaks tugevdust ja värskendust.

Kohtumises Bayerniga oli Barcelona algkoosseisu mängijate keskmine vanus koguni 29 aastat ja 329 päeva. Tegemist on kõige kõrgema keskmise vanusega Barcelona koosseisuga, kes kunagi Meistrite liigas väljakule jooksnud.