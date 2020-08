KOGU TÕDE MÄNGUST | Eksklusiivsed peod ei sega: PSG jõudis rahaajastul esmakordselt poolfinaali

Madis Kalvet reporter RUS

Neymar ja Kylian Mbappe võivad lõpuks rõõmustada - PSG on Meistrite liigas poolfinaalis. Foto: POOL, Reuters/Scanpix

Araabia poolsaarelt pärit rahamägede toel purjetav PSG murdis jalgpalli Meistrite liigas lõpuks poolfinaali. Aastaid on seda üritatud ning reeglina on ikka pidama jäädud veerand- või kaheksandikfinaali. Nüüd tehti see ära ning viimaste minutite tabamustest alistati 2:1 Bergamo Atalanta.