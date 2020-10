Koeman: see oli meie hooaja parim mäng. Pirlo: Barcelona on oma teekonnal meist eespool

"See oli meie parim mäng kogu hooajal. Saime suure võidu tähtsa Euroopa meeskonna vastu ning suutsime näidata jalgpalli, mida me oleme püüdnud maksvusele panna," rääkis Koeman peale mängu.

"Tahtsin mängida kolme mehega taga, surudes ühe mehe ettepoole, et meil oleks keskel üks mängija juures. See aitas meil luua palju väravavõimalusi ning tegelikult ma arvan, et oleksime pidanud suutma mängu palju varem ära otsustada."

"Olen väga rahul jalgpalliga, mida me mängisime, ning ka tulemuse ja eriti sellega, millist iseloomu mu mängijad näitasid," lisas endine Hollandi koondise loots.

Koemanil jagus eriti palju kiidusõnu 17-aastasele ründavale poolkaitsjale Pedrile, kes viie päeva jooksul on saanud algrivistuses platsile joosta nii Madridi Reali kui ka Juventuse vastu. Debüüdi tegi ta Meistrite liigas eelmises mänguvoorus Ferencvarose vastu, lüües ka värava. "Ta näitas oma noorest heast hoolimata täna kõva iseloomu. Tal saab Barcelonas olema suur tulevik," lausus Koeman täna.

Juventuse peatreener Andrea Pirlo: "Teadsime, et meid ootab ees keeruline mäng meeskonna vastu, kes oskab jalgpalli mängida ja on oma teekonnal kaugemal kui meie enda omas. Neil on mängijaid, kes on selliste mängudega harjunud, samas kui meil jooksid paljud alles oma teises Meistrite liiga kohtumises platsile. See mäng aitab meie kasvuprotsessile kaasa. Loodan, et mõned võtmemängijad on peagi tagasi, sest raske on mängida mitut matši järjest samade meestega. Poolkaitsjad nagu Arthur (24), Bentancur (23) ja Rabiot (25) on veel väga noored, aga tahame kõik väga areneda ja mängida Barcelona-suguste meeskondadega võrdselt nii kiiresti kui võimalik."

Juventuse kaitsja Danilo: "Arvan, et olime organiseeritud, kuid mitte piisavalt agressiivsed. Talendikate Barcelona pallurite vastu mängimine on keeruline. Meil olid mõned head võimalused, aga me ei mänginud kogu mängu vältel hästi. Saame nüüd vaid keskenduda järgmisele mängule ja püüda see võita."