Kiievi Dinamo peatreener Barcelonast: nad pole sellisel tasemel, et Meistrite Liiga võita

Suvel Ronald Koemani peatreeneriks palganud Barcelona on Meistrite Liiga hooaega alustanud kahe võiduga. Samas Hispaania kõrgliigas asub tiim alles 12. kohal.

"Neil on väga talendikad mängijad, kuid läheb aega, kuniks nad kõik mehhanismid selgeks õpivad," vahendas Goal.com Lucescu sõnu. "Ma ei usu, et Barcelona on praegu tasemel, et võita Meistrite Liiga. Müncheni Bayernil, Manchester Cityl ja Pariisi Saint-Germainil on rohkem võimalusi."

Dinamo juhendaja lisas siiski, et Barcelona muutub hooajaga paremaks. "Igal juhul on neil olemas Lionel Messi, kes võib olla väga oluline lüli. Uus peatreener vajab vähemalt kuut kuud ning kevadel on nad juba teine meeskond," rääkis kogenud rumeenlane. "Barcelonale sobib Meistrite Liiga paremini, sest Hispaanias juba kõik teavad, kuidas nende vastu mängida."

Ukraina klubil on Meistrite Liigas kahe mänguga kirjas üks punkt. Barcelona ja Dinamo vaheline kohtumine algab täna õhtul kell 22.

