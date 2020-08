Juventuse peatreener šokeerivast tulemusest: Juventus on ära neetud

Juventus võitis küll koduväljakul toimunud kordusmatši 2:1, millega jäi kahe mängu kokkuvõttes seis 2:2, kuid tänu võõrsil löödud väravale pääses edasi Lyon.

"Me oleme väljas võistlusest, kus võitsime kaheksast mängust kuus, viigistamise ühe ja kaotasime ühe. See tähendab, et kaheksa kohtumisega kogusime 19 punkti," rääkis Torino klubi peatreener Maurizio Sarri kohtumise järel. "Kui Meistrite Liigas oleks edetabel, oleksime esimesed või teised. Selle asemel oleme aga konkurentsist väljas."

"See teeb mind uskumatult kurvaks. Tänane mäng paneb mind mõistma, et Juventus on Meistrite Liigas ära neetud," jätkas itaallasest loots. "Kui ma poleks nii kibestunud, siis lahkuksin mängult naeratusega, sest mehed olid taas heas vormis ning andsid endast kõik ja võitlesid lõpuni välja. Hindan seda väga."

Ühtlasi kritiseeris Sarri mängu peakohtunikku Felix Zwayerit, kes tegi tema hinnangul Juventusele liiga. "Mängisime hästi ja tulime välja kaotusseisust selle hullumeelse penalti tõttu, kus minu arvates poleks olukord pidanud üldse nii kaugele jõudma, sest enne oli tehtud selge viga Gonzalo Higuainile. Ka penalti ise on kaheldav. Kohtunik oli selgelt sobimatu selliseks olukorraks."

Juventuse konkurentsist lülitanud Lyon läheb veerandfinaalis vastamisi Manchester Cityga, kes alistas kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 4:2 Madridi Reali.