Itaalia meedia: FC Barcelona leidis Lionel Messile asendaja

Viimati kirjutas Itaalia väljaanne Tuttosport, et Barcelona on Messile juba ka asendaja leidnud. Tuttosport kirjutab, et nii Messi kui ka Torino Juventuse argentiinlasest staar Paulo Dybala on oma koduklubides pettunud. Nii on viidud niidid omavahel kokku ning kirjutatud, et Messi Barcelonast lahkumise korral pöörduvad katalaanid just Dybala poole.

Dybala oli Juventusest lahkumas juba eelmisel suvel, kuid toona ei saanud asja tema üleminekust Manchester Unitedisse ega ka Tottenhami. Lõppenud hooajal valiti Dybala aga Juventuse parimaks mängumeheks ning nii tahab ta palgatõusu. Kuna praegu on ta Juventuses Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligti ja Gonzalo Higuaini järel suuruselt neljanda palgaga mängijaks, siis tahab ta selles nimekirjas kindlasti tõusta.

Seni ei olegi Dybala Juventusega lepingupikendust allkirjastanud. Dybala tahab hooaja eest saada 15 miljonit eurot, mis on võrreldes senisega poole suurem palk. Siinkohal on tegemist summaga pärast maksude tasumist.

Hispaania meedia on samal ajal viimastel päevadel kajastanud Messi ja Barcelona uue peatreeneri Ronald Koemani kohtumist, mis ei olevat kõige paremini läinud. Nüüd olevat Messi aga vihane, et tema ja Koemani jutuajamise sisu on avalikkuse ette jõudnud. Ajalehe Marca teatel lükkas see Messit taaskord lahkumisele lähemale.

Messi võimalikest sihtkohtadest rääkides on eelkõige esile toodud Manchester Cityt, Milano Interit ja PSG-d.