Gerard Pique vihjas, et tema aeg Barcelonas on otsas

Hispaania suurklubi langes UEFA Meistrite liigas konkurentsist, kaotades reede õhtul Lissabonis veerandfinaalis Müncheni Bayernile hävitava skooriga 2:8.

"See oli kohutav esitus ning me tunneme end sellepärast kohutavalt. Oleme omadega täiesti põhjas. Meil on piinlik. Nii, nagu me täna mängisime, ei tohiks keegi mängida. Seda on väga raske tunnistada," vahendab Pique sõnu Daily Mail.

"Klubi vajab muutusi ning ma ei räägi treenerist ega mõnest üksikust mängijast. Klubi vajab põhjalikke muutusi. Peame endale tunnistama, et oleme põhjas ja peame tegema, mis klubile parim. Ma lahkun vabatahtlikult esimesena, kui meil uut verd on vaja."

"See pole esimene, teine ega kolmas kord. Me pole õigel teel. Treenerid ja mängijad tulevad ja lähevad, aga sellest ajast, kui me Euroopa tasemel konkurentsivõimelised olime, on juba mitu aastat möödas. Täna juhtunu oli Barcelona jaoks lubamatu."