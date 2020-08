FOTO | Mis juhtus? PSG peatreener saabus Lissaboni karkudel

Suur oli Prantsuse suurklubi vastu võtvate meediaesindajate üllatus, kui nad nägid, et PSG peatreener Thomas Tuchel komberdab tiimi hotelli karkudega, tohutu ortoos sidemes jalga kaitsmas.

"Thomas Tuchel nihestas treeningu käigus vasakut hüppeliigest ja murdis viienda metatarsaalluu," teatas PSG oma Twitteri kontol.

Samal ajal kostuvad PSG leerist aga uudised, et nende staarründaja Kylian Mbappe on enda vigastusest terveks saanud. 21-aastane Mbappe vigastas Prantsusmaa karikafinaalis Saint-Etienne'i vastu hüppeliigese sidemeid ning pidi esialgu platsilt eemale jääma kolmeks nädalaks, kuid mees on viimased treeningud meeskonnaga kaasa teinud, vahendab The Sun.

Tuchel on varasemalt öelnud, et Mbappe osalemise tõenäosus homses veerandfinaalis Atalanta vastu on väga väike.