FC Barcelona president lubab lähipäevil muudatusi: mõned otsused on juba tehtud, mõned ootavad ees

"See oli väga, väga raske õhtu. Vabandan Barcelona fännide ja liikmete, mängijate ja kõigi ees," ütles Bartomeu telekanalile Movistar+, vahendab Goal.com. "Me pole see klubi, mida me esindame. Mul on kahju."

"Mõned otsused on meil juba tehtud ja teised teeme järgmise paari päeva jooksul. Alates järgmisest nädalast anname nendest ka teada. Mõned otsused peame tegema, kui asjad on maha rahunenud."

"See oli hävitav tulemus. Õnnitlused Bayernile, nad tegid hea mängu ja väärivad poolfinaalikohta. Me ei mänginud oma võimetele vastavalt ning võime selle eest oma liikmetelt ja fännidelt ainult andestust paluda."

Kõige tõenäolisemalt näidatakse esimesena ust Barcelona peatreenerile Quique Setienile, kes võttis selle ametikoha jaanuaris üle Ernesto Valverdelt.