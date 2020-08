Esimesena Neymari klubivahetusest kirjutanud ajakirjanik teatas, et Messi esitas Barcelonale lahkumissoovi. Kaks tippklubi valmistuvad juba tema palkamiseks!

Juttu on tulnud isegi võimalusest, et võistkonnast lahkub 33-aastane Lionel Messi. Kui Barcelona teeb läbi noorenduskuuri, siis ilmselt tuleb mõneks ajaks Meistrite liiga tiitlijaht maha matta. See võib tähendada, et Messi hakkab otsima uut väljakutset.

Brasiilia väljaanne Esporte Interativo kirjutab, et Lionel Messi soovibki Barcelonast lahkuda. Väljaande teatel on Messi oma soovi teatavaks teinud juba ka Barcelona juhtkonnale.

Uudise on avaldanud ajakirjanik Marcelo Bechler, kes on varasemaltki esimesena suuri üleminekuid avalikkuse ette toonud. Bechler oli 2017. aastal esimeseks ajakirjanikuks, kes kirjutas, et Neymar vahetab Barcelona särgi PSG oma vastu. Tuleb lisada, et Bechler elab igapäevaselt Barcelonas ja kajastab klubi tegemisi igapäevaselt.

Esporte Interativo kirjutab veel, et Messi tunneb klubis end üksikuna ning ta ei näe võimalust, et võiks uuenevas Barcelonas tulevikus mängida. Lisaks puudub tal usk praegusesse Barcelona juhtkonda.

Messi leping Barcelonaga kehtib 2021. aasta suveni ja seni ei ole ta seda pikendada soovinud. Hispaania ajalehe AS teatel ei tahagi ta seda teha ning jaanuaris hakkab ta otsima endale uut mängupaika. Seejuures saaks Messi järgmisel suvel klubi vahetada juba tasuta.

La Gazzetta dello Sporti teatel on Messile kõvasti silma viskamas Milano Inter. Inter on Messi võimalikust jahtimisest rääkinud ka varem. Kui Inter peaks Messit aga kohe tahtma, siis tuleks mängu astuda Interi praegusel ründetuusal Lautaro Martinezel. 22-aastane argentiinlane on Barcelona ostunimekirjas ja Inter sooviks väidetavalt pakkuda ka vahetustehingut. Martineze väljaostuklausliks on 111 miljonit eurot. Messi oma on loomulikult kordades suurem, kuid tuleb meeles pidada, et Messi on 11 aastat vanem ja järgmisel suvel saab temast vabaagent.

Inter saaks ilmselt kokku ka Messi palgaraha. Väidetavalt miljon eurot nädalas teeniva Messi taskuid hakkaks sellisel juhul täitma Hiina firma Suning Holdings Group, kes on Interi omanikuks.

Teise võimaliku kosilasena on õhku visatud Manchester City nimi. Manchesteri on koondunud mitmed endised Barcelona tähtsad ninad ning teiste seas on seal ju ametis ka peatreener Pep Guardiola, kelle käe all Messi omal ajal särama lõi. Seal on küsimärgiks aga Guardiola tulevik. Nimelt ei ole Guardiola suutnud City'ga Meistrite liigas edu saavutada ning lisaks saab tema kontraht järgmisel aastal läbi.