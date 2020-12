Endine tippkohtunik ei usu, et rassismiskandaali sattunud vilemees kedagi tahtlikult solvas: see oli ilmselt arusaamatus

Kuna Colţescu kutsus Basaksehiri meeskonna kamerunlasest abitreenerit Pierre Webot "mustaks meheks", lahkusid nii Türgi klubi kui PSG mängijad eile protesti märgiks väljakult ning kohtumine tuli katkestada.

Balaj, kes töötab praegu Rumeenia antidopinguagentuuri presidendina, leiab, et kui Colţescu kedagi solvas, on see vastuvõetamatu, kuid pigem arvab ta, et tegemist oli arusaamatusega.

"Ma ei tea üksikasju, kuid mul on oma arvamus. Kui Sebastian Colțescu kasutas rassistlikke sõnu kellegi vastu, kes tundis end solvatuna, on see vastuvõetamatu. Kui tal oli kohtunike vaheline vestlus Hațeganiga (peakohtunik Ovidiu Haţegan- toim.), kus ta üritas kedagi tuvastada ja ütles seda mitte solvamise eesmärgil, siis on olukord - kuigi see on tundlik - erinev. Kuigi see sõna (must) tundub inglise keeles rassistlik, on selle toon antud olukorras väga erinev," sõnas Balaj Rumeenia meediale.



Colţescu oli Webo suhtes kasutanud sõna "must mees" siis, kui ta näitas Haţeganile, et üks Basaksehiri varumeeste pingil istunud mees tuleks talumatu käitumise eest eemaldada. Peakohtunik näitaski kamerunlasele punast kaarti.



Balaj lisas, et tunneb Colţescut hästi ning on üsna kindel, et rumeenlane ei ole kedagi nahavärvi ega usuliste põhjuste tõttu tahtlikult solvanud.



"Teades seda kohtunikebrigaadi olen ma üsna kindel, et see oli arusaamatus. Nad on kõigi mängijate suhtes alati väga lugupidavad olnud," ütles endine tippkohtunik ja lisas: "Samas on täiesti selge, et see olukord oli välditav ja see on kõigile kohtunikele heaks õppetunniks."

PSG ja Basaksehiri kohtumine jäi pooleli 21. minutil ning mängitakse lõpuni täna õhtul.