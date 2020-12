Eestlased hakkavad Meistrite liigat nägema uutmoodi, TV3 grupp pidi uuele tulijale alla vanduma

NENT Group käivitab oma voogedastusplatvormi Viaplay kolmes Balti riigis 9. märtsil 2021. Kuutasu on 9,99 eurot kuus. NENT Group on juba kinnitanud Baltikumi eksklusiivsed õigused vormel 1 sarjale, NHL-i jäähokile ja Bundesliga jalgpallile.

Voogedastusplatvorm tähendab, et pilt tuleb seadmesse läbi interneti, traditsioonilise televisiooniga tegu pole.

Praegu näitab Meistrite liigat ja UEFA Euroopa liigat TV3 Group, täpsemalt kanalid TV6, TV3 Sport ja TV3 Sport 2. Kanalite juht Kalev Kruus kinnitas Delfile, et alates järgmisest hooajast see enam nii pole.

"Konkurendi pakkumine jäi peale ja ütleme nii, et oli meeleolukas lahing. Summad läksid lõpuks meie jaoks võimatuks," ütles ta.

Kruus tunnistas, et Meistrite liiga õiguste kaotamine on nende jaoks valus, aga surmahoop see kaugeltki pole.

"Meil jäi nüüd raha üle. Meil on väga palju erinevaid raudasid tules. Julgen öelda, et lähiajal saame teatada võidust meie vaataja jaoks," lausus Kruus. Lisaks kinnitas Kruus, et TV3 spordikanalite muud vaalad nagu Inglismaa jalgpalli Premier League ja korvpalli Euroliiga ei kao lähiajal nende eetrist kuhugi.

Viaplay nimi on spordisõbrale tuttav ja iroonilisel kombel oli Kruus ise varem Viasat Sport Balticu kaudu "vana" Viaplay'ga seotud. Viasat Sport Balticus näidatud spordiülekandeid sai arvutist ja nutiseadmetest vaadata just Viaplay kaudu. Nüüdseks on omanikud vahetunud ja Viaplay'st saab TV3 spordikanalite konkurent.

"Minult on mitu korda küsitud, kas meie hakkame neid asju näitama. Paraku on vastus see, et hakka. Meistrite liiga ja vormel 1 näol on nende pakett muidugi tugev. Mõlemad on meie kanalis saanud varem positiivset tagasisidet. Ju nad teavad, mille peale vajutada," ütles Kruus.

***

Viaplay hakkab otseülekandena Balti riikides näitama 138 UEFA Meistrite liiga matši ja 141 UEFA Euroopa liiga matši. Lisaks pakub Viaplay vaatajale 141 otseülekannet uuest UEFA Euroopa Konverentsi liiga matšidest, mille 2021. aasta kvalifikatsioonis osalevad ka kaks Eesti tiimi. Valitud matšid kõikidest turniiridest edastatakse kohalikus keeles.