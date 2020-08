Eesti kohtunik mõistab õigust Meistrite liiga tähtsas mängus

Mängu kohtunik on Anastasia Pustovoitova (RUS), keda abistab lisaks Kaivojale ka Jekaterina Kurotškina (RUS). Neljas kohtunik on horvaat Ivana Martinčić.

Teises poolfinaalis kohtuvad teisipäeval Wolfsburg – Barcelona. Karolin Kaivoja teenindab Eestis kohtumisi Premium liigas, karjääri jooksul on tal arvukate rahvusvaheliste määramiste seast ette näidata U19 EM-finaal 2019. aastast.

Kohtunike vaatleja Uno Tutk on homme ametis Leedus Riterai – Derry (Iirimaa) Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri kohtumisel. Mängu teenindab Soome kohtunikebrigaad eesotsas Ville Nevalaineniga. Abikohtunikud on Sami Nykänen ja Turkka Joonas Valjakka, neljandaks kohtunikuks Mohammed Al-emara.

Oleg Harlamov on homme delegaat PAOK FC (Kreeka) – Beşiktaş JK (Türgi) Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril. Delegaat on UEFA kõrgeim esindaja vastaval mängul ning tema ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.