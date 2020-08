Diego Simeone: Leipzigi entusiasm maksis meile võidu

"Me andsime kõik, mis meil oli. Meil oli raske duelle võita ning nad olid ühtlasi kiiremad," vahendab argentiinlase sõnu Goal.com.

"On olnud pikk aasta, millele aitasid kaasa need 60 vaba päeva. Siis oli meil Meistrite liiga taasalustamise pinge peal. Meil oli üks vaba nädal ja siis hakkasime uuesti treenima. Me pole saanud mängida nii, nagu oleksime tahtnud," jätkas Simeone.

"Mulle meeldis Leipzig. Neil on suurepärane pühendumus, entusiasm ja värskus. See maksiski meile. Meil pole mingeid vabandusi."

"Andsime endast parima ja pääsesime veerandfinaali. Meie väljalangemine on õiglane ja meil jääb üle vaid vastast õnnitleda."

Atletico poolkaitsja Saul lisas: "Vastased olid mitmes mängu faasis paremad. Olime väga elevil. Fännid väärisid rohkem. Meiegi lootsime ning meil on väga kahju."

Meistrite liiga jätkub juba täna õhtul Müncheni Bayerni ja FC Barcelona veeradfinaaliga. Laupäeval kohtuvad Lissabonis Manchester City ja Lyoni Olympique.