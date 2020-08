BLOGI | Uskumatu mäng: Müncheni Bayern tagus Meistrite liigas Barcelonale 8 väravat!

Meistrite liiga: FC Barcelona - Müncheni Bayern

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294376459939639296

KÕIK! Bayern võitis selle ajaloolise mängu 8:2 ning ootab endale poolfinaali vastast Manchester City ja Lyoni homsest mängust.

88. minut ja Coutinho lööb 8:2! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294378303508414466

Coutinho lööb 7:2! Kisub väga piinlikuks.

6:2 Bayernile. Lewandowski saadab palli ilusa söödumängu lõpetuseks võrku ja see on juba tema selle hooaja 14. värav Meistrite liigas. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294375911090003975

Neuer tõrjus Messi pealelöögi. Löögid on Bayerni kasuks 22:7.

Pinge on mängust ammu kadunud. Kõige põnevam on, et Bayern tõi platsile Philippe Coutinho, kes on laenul Barcelonast.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294369533659054082

Barcelona lasi endale viimati eurosarjades viis väravat lüüa 1976. aastal (!), kui UEFA Cupil kaotati Sofia Levskile 4:5.

Barcelona lootused on ikkagi kustunud. 5:2 Bayernile - 19-aastane Alphonse Davies teeb vasakul äärel Nelson Semedole puhtalt ära, purjetab värava alla ning seal lükkab palli tühja võrku Joshua Kimmich.

Kui Barca suudaks veel ühe tagasi lüüa, võiks põnevaks minna...

Suarez lööb 57. minutil 4:2. Uruguailane näitas klassi, mängis karistusala joonel Boatengi üle ja kõmmutas palli Neueri jaoks püüdmatult võrku.

Sakslased löövad viienda värava, kuid see oli ilmselge suluseis ja ei loe.

Juba viies oli õhus. Müller ei hakka kübaratrikki jahtima ning andis söödu Perisicile, kelle võimas pommlöök lendas Ter Stegeni õnneks otse tema suunas.

Teine poolaeg on alanud.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294360140209106945

Avapoolaeg on lõppenud Bayerni 4:1 võiduga. Täielik seljavõit siiani.

Kangesti meenub juba 2014. aasta MMi poolfinaal, kus hilisem maailmameister Saksamaa nahutas peoperemehi brasiillasi 7:1.

Mülleril Meistrite liigas juba 46 väravat. Kordas Filippo Inzaghi saavutust. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294357782729285633

31. minutil on seis juba 4:1 Bayernile! Thomas Müllerilt teine värav. Taaskord mängis kehvasti Lenglet, kes lasi sakslasel värava eest palli võrku lükata. Suurepärase söödu andis Joshua Kimmich.

Gnabry lööb sakslaste kolmanda värava ja Bayern juhib 3:1. Lenglet oli Barcelona patuoinas, lastes Gnabryl end üle joosta ja väravavahiga silmitsi pääseda. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294356735533228034

Barca ohtliku rünnaku ajal on Boateng lähedal omaväravale, kuid Neueri õnneks veereb pall värava posti kõrvalt mööda. Bayerni kaitse on ootamatult rabe.

Thiago sai karistusala lähistelt vabalt proovida, kuid pall vuhiseb kõrgelt üle värava.

22. minut ja 2:1 Bayernile! Barcelona kaotab oma väljakupoolel ootamatult palli ning sakslased karistavad selle kiiresti ära. Perisic kõmmutas karistusala vasakust nurgast tagumisse nurka.

Messi purjetas pikalt ja kõmmutas peale, kuid liiga värava keskele ja Neuer tõrjus.

Leon Goretzka lõi üle värava. Pealelöögid on 5:1 sakslaste kasuks.

Erinevalt eilsest on mäng alanud kohe tulevärgiga ja mõlema meeskonna kaitsjad on juba eksinud.

Manuel Neuer tegi Luis Suarezi löögi järel suurepärase tõrje ning seejärel lõi Sergio Busquets posti!

Alaba eksimuse eel otsis Frankie de Jong sööduga Luis Suarezit.

6. minut ja seis on 1:1! David Alaba lööb Barcelona kontrarünnaku ajal ilusa omavärava ja seis on kiiresti viigis!

3. minut ja juba 1:0 Bayernile! Värava lõi Thomas Müller! Resultatiivse söödu sai Lewandowski, hea eeltöö tegi vasakul äärel ka Perisic.

Neuer päästab teisel minutil Bayerni, kui jõuab karistusalas esimesena tsenderduseni ja võtab palli Suarezi jalalt ära.

FC Barcelona ja Müncheni Bayern on üldse ainsad meeskonnad, kes on varasematest Meistrite liiga võitjatest veel konkurentsi jäänud.

Mäng algas!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294339425917448192

Barcelona algrivistuse keskmine vanus on täna rekordiliselt eakas - 29 aastat ja 329 päeva. Barca pole kunagi varem Meistrite liigas nii vana koosseisuga alustanud.

Ja selline on Barcelona tänane algrivistus: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294331096973402112

Bayerni tänane algkoosseis on järgnev: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294331852795387906

Tere, jalgpallisõbrad! Juba tunni aja pärast stardib põneb veerandfinaal Bayern versus Barcelona.