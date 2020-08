BLOGI | Täna algavad Meistrite liiga veerandfinaalid: Kas Atalanta jõud käib PSG-st üle?

Täna saab alguses palju kõneainet pakkunud finaalturniir, mida peetakse vastavalt koroonakriisi nõuetele erilises “mullis”.

Esimeses kohtumises lähevad vastamisi Itaalia Atalanta meeskond ja Prantsusmaa Paris Saint-Germain.Kui Seria A meestel on puudu nende vigastatud esiväravavaht Pierluigi Gollini ja Josip Ilicic, prantslastel suure küsimärgi all nende staarründaja Kylian Mbappe, kes sai mõned nädalad tagasi raske vigastuse. Viimastel andmetel peetakse teda mängukõlbulikuks, kuid iseasi, kui kasulik ta pärast sellist pausi on. Pariisi meeskonnast ei reisinud Portugali kaasa ka Marco Verrati. Angel di Maria seevastu ei saa veerandfinaalis kaartide tõttu mängida, edasi aga küll.

"Üksikus mängus võime ükskõik kellest jagu saada. Usume oma võimalustesse, muidu poleks olnud mõtet Lissaboni reisidagi," rääkis Atalanta poolkaitsja Remo Freuler.

Itaalia meeskonna peatreener Gian Piero Gasperini: "Oleme näidanud, et Euroopa jaoks võõras meeskond võib olla edukas, kui tahtest, motivatsioonist ja entusiasmist piisab. Inimestele meeldib see. Peame teatud väärtuseid esindama."

Meistrite liiga debütandid ammutavad ekstra motivatsiooni koduriiki tabanud koroonakriisist. “Me teame, mis ootused selle matši ümber keerlevad. Meie jaoks on see lisamotivatsioon, kui mõtleme, mis meie kodukohas toimus. Atalanta esindab oma linna parimal võimalik moel ja me tahame tuua naeratuse neile tagasi,” teatas Gasperini.

Statistikast:

- Atalanta ja PSG kohtuvad täna esimest korda ajaloos

- PSG pole iial võitnud Meistrite liiga mängu Itaalia klubi vastu (4 viiki ja 2 kaotust)

- PSG jõudis viimati Meistrite liiga nelja parima hulka hooajal 1994/1995

- Prantsusmaa gigandid on skoorinud järjest viimases 32 Meistrite liiga mängus, see on sarja ajaloo pikim seeria

- Itaalia meeskond on lasknud endale lüüa rohkem väravad kui ülejäänud hetke kaheksa Euroopa parimat satsi (16)

OlyBeti keskkonnas saab jälgida meeskondade koefitsente. Atalanta võidu korral on selleks kujunenud lausa 3,7, kuid PSG puhul on see samuti korralik 1,9. Viigi puhul on koefitsient 4.