BLOGI | Suurüllataja Leipzig alistas Liverpooli kukutanud Atletico ja pääses Meistrite liigas poolfinaali!

Meistrite liiga: RB Lepzig vs Madridi Atletico

KÕIK! RB Leipzig on võitnud 2:1 ja pääses Meistrite liigas poolfinaali, kus kohtutakse PSG-ga.

Väravavaht läks karistuslöögi järel korraks seiklema, ent Leipzigi kaitsjad lappisid olukorra.

Algavad lisaminutid - neid on lisatud viis.

2:1 Leipzigile! 88. minutil kõmmutab vahetusest sekkunud 21-aastane ameeriklane Tyler Adams palli rikošetist võrku!

Viis minutit veel normaalaja lõpuni.

Atletico on nüüd värava löönud 19. mängus järjest. Viimane vähemalt sama pikk seeria oli neil aastal 2012 (24 mängu järjest värav).

Schick ja Haidara tulevad Leipzigi eest platsile. Lahkusid Nkunku ja värava löönud Olmo.

Atletico on pannud teise käigu sisse ja üritab normaalajal asja ära otsustada.

Atletico toob Costa asemele Morata. Leipzigil vahetus keskväljal: Laimeri asemele tuleb Tyler Adams.

1:1! Joao Felix realiseeris enda teenitud penalti ja viigistab!

69. minut: vahetusmees Joao Felix teenib Atleticole penalti!

Costa sai lõpuks oma kollase kaardi. Tal viskas head mängu tegeva Upamecano suhtes närv üle.

Atletico mees Renan Lodi saab kollase kaardi, sest üritas penaltit välja petta, kukutades end Upamecano jalale. Simeone tõi platsile värskete jalgadega ründaja Joao Felixi, lahkus Hector Herrera.

Leipzig pääseb 50. minutil juhtima 1:0! 22-aastane hispaanlane Dani Olmo lööb oma esimese värava Leipzigi eest Meistrite liigas ja millisel hetkel? Leipzig harutas karistusala joonel lühikeste söötudega Atletico kaitse laiali, leidis siis paremalt äärelt Marcel Sabitzeri, kes andis täpse söödu Olmo pea peale!

Atletico noor ründaja Joao Felix tegi vaheajal innukalt sooja. Kas varsti on oodata vahetust?

Teine poolaeg on alanud.

Avapoolajal oli palli valdamine Leipzigi kasuks 62 vs 38%. Pealelöögid sakslastele 5:4 (värava raamidesse 2:1).

Sündmustevaene avapoolaeg on lõppenud 0:0. Leipzig oli selgelt üritavam ja teravam, Atletico mängis klassikalist oma mängu ega andnud vastasele palju võimalusi.

Upamecano ohtlik pealöök, kuid Atletico õnneks värava keskele ja Oblak võtab selle ära.

Esimesele poolajale on lisatud neli minutit.

Leipzig oli taas ohtlikult hispaanlaste värava all, kuid taas ei jõuta sihile. Huvitav, mida oleks täna suutnud Timo Werner, kes kolis juuni keskel Chelsea`sse?

Savic ja Halstenberg on kokku lapitud ja saavad jätkata. Kohe saab avapoolajast 40 minutit mängitud.

Savic ja Halstenberg põrkavalt valusalt peadpidi kokku. Mõlemad mehed on verised, mäng seisab.

Kas vana rebane Simeone kavaldab oma noore kolleegi - 33-aastase Julian Nagelsmanni - lõpuks ikkagi üle? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293992824967438338

Seda, et Leipzigil on olnud pärast Bundesliga lõppu pikk mängupaus, küll kuskilt välja ei paista. Sakslased on kenasti mängus sees ja siiani parem meeskond.

Leipzigi karistuslöögi klaarivad Atletico mehed ära. Mängitud 25 minutit, seis ikka 0:0.

Leipzig on jätkuvalt üritavam ja teravam, kuid Aletico kaitse on pidanud. Väga häid momente napib mõlemal klubil.

Veerand tundi mängitud ja seis 0:0.

Carrasco terav lähilöök - Gulacsil võtab selle ära!

Savic pääses peaga löögile, kuid see oli Saksamaa klubi väravavahile Gulacsile kerge saak.

Atletico karistuslöök ei leia omasid ning langeb Leipzigi kaitsjate saagiks.

Leipzigi mees Halstenberg pääses karistusalast ootamatult vabalt löögile, ent tema pealelöök ebaõnnestub täielikult ning pall vuhiseb kõrgelt üle värava.

Leipzig on alustanud ründavamalt ning teenib ka esimese nurgalöögi.

Mäng on alanud!

Ja nüüd minutiline leinaseisak Covid-19 ohvrite mälestuseks.

Mängijad on väljakul ja kõlab Meistrite liiga hümn.

Ja Leipzigi algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293970118196826113

Atletico tänane algkoosseis: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293970503812751362

Tere, jalgpallisõbrad!