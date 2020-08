BLOGI | Saksamaa "masin" tiksus võidukalt lõpuni! Müncheni Bayern triumfeeris Meistrite liigas

Kingsley Coman saadab peaga palli võrku. Foto: LLUIS GENE, AFP/Scanpix

Jalgpalli Meistrite liigas krooniti sel hooajal võitjaks Müncheni Bayern, kes alistas finaalis 1:0 PSG. Bayerni jaoks oli see kuues kord Meistrite liiga võita. Rohkemat on suutnud ainult Madridi Real (13 tiitlit) ja AC Milan (7). Bayern on nüüd ühel pulgal eelmise hooaja tšempioni Liverpooliga.