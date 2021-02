BLOGI | Raskes seisus Madridi Real mängis suurema osa kohtumisest ülekaalus ja teenis napi võidu

Meistrite liiga: Atalanta - Madridi Real; Mönchengladbach - Man City

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364695948342022146

Madridi Real võtab 1:0 võidu Atalanta üle.

ManCity vormistab 2:0 võidu Mönchengladbachi Borussia üle. https://twitter.com/ManCity/status/1364693594225934338

Mendy saatis palli võrku niimoodi: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364694456449044489

City fännid võivad rõõmustada. Väljakul on tagasi ka Sergio Agüero. https://twitter.com/ManCity/status/1364691601138855939

Real mängib 86. minutil nurgalöögi lahti. Kroos annab palli Modricile, kes lükkab omakorda Mendyle. Mendy saadab kauglöögi parema posti äärde. Real juhib 1:0. https://twitter.com/realmadriden/status/1364693336762769408

Real saadab noored poisid lahingusse. Kas see toob edu? https://twitter.com/realmadriden/status/1364690652643160064

Real keerutab ja keeratub, kuid viimasest teravusest kipub puudu olema. Ilmselgelt tuntakse puudust Karim Benzemast.

Rünnakul üliterav ManCity on viimasel ajal ka kaitse väga korralikult lukku keeranud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1364678840497405954

Gabriel Jesus viib 65. minutil ManCity 2:0 Mönchengladbachi Borussia vastu juhtima. https://twitter.com/ManCity/status/1364687024641495043

Real otsib jätkuvalt, kui esimese 60 minuti jooksul on värav jäänud löömata.

Real alustab teist poolaega taas teravalt.

Teisele poolajale minnakse vastu selliste seisude pealt: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364679433051926535

Esimesed poolajad on mõlemas kohtumises lõppenud: Mönchengladbach - Manchester City 0:1, Atalanta - Madridi Real 0:0.

Bernardo Silva on ManCity eest nüüd aastate jooksul löönud kokku 35 väravat, kuid alles kolmandat korda jõudis ta sihile peaga. https://twitter.com/OptaJoe/status/1364675320545226756

Real on kõvasti aktiviseerunud ja otsitakse oma võimalust. Seni püsib Itaalias 0:0.

Atalanta pidi 30. minutil ära tegema ka oma esimese vahetuse. Zapata pingile, Pašalic mängu.

ManCity tabamus sündis portugallaste koostööst. Eeltöö tegi äärekaitsja Joao Cancelo ning peaga lükkas mänguvahendi väravasse Bernardo Silva. https://twitter.com/ManCity/status/1364673706807672834

Manchester City asub 29. minutil Bernardo Silva väravast Mönchengladbachi Borussia vastu juhtima.

Casemiro võtab kollase ja see tähendab, et brasiillane peab korduskohtumise vahele jätma. Vigastustega hädas oleva Reali jaoks on see loomulikult vägagi halb uudis.

Freuler võtab trahvikasti joonel Mendy maha ning Atalanta mängumees näeb punast kaarti. Atalanta jääb vahemusse. Real karistuslööki ära ei lahenda. Seis püsib 0:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364671250526781443

Atalanta ja Reali kohtumises läheb 17. minutil tuliseks.

Mõlemas kohtumises on mängitud 15 minutit. Seni on mõlemas mängus skoor avamata.

Vigastustega kimpus olev Madridi Real proovib esimese kümne minutiga kohtumise kulgu ja tempot oma kontrolli alla saada. Rohkem keerutatakse palli siiski keskväljal.

ManCity 20-aastane mängumees Phil Foden mängib Meistrite liiga play-off'is juba neljandat kevadringi järjest. Enne 21 aastaseks saamist on sellise saavutuseni jõudnud varasemalt ainult kaks mängijat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1364663584832303110

Kohtumised on alanud!

Täna õhtul näeme siis selliseid vastasseise: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364470116772155393

