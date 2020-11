BLOGI | Neli klubi tagasid Meistrite liigas edasipääsu, PSG sai hädavajaliku võidu Leipzigi üle

MEISTRITE LIIGA ALAGRUPITURNIIR (24.11)

Oli resultatiivne jalgpalliõhtu, kus löödi 26 väravat. Täname jälgimast!

Kõik kohtumised on lõppenud: Dortmundi Borussia - Brügge 3:0, Rooma Lazio - Peterburi Zenit 3:1, Kiievi Dinamo - Barcelona 0:4, Juventus - Ferencvaros 2:1, Manchester United - Basaksehir 4:1, PSG - RB Leipzig 1:0.

Daniel James lööb 90. minutil Manchesteri Unitedi neljanda värava Basaksehiri vastu.

Juventus võtab koduväljakul Ferencvarose vastu ikkagi oma - Morata viib itaallased 90. minutil 2:1 ette.

Vahetusest sekkunud Griezmann vormistab lõpuminutil Barcelona võiduks 4:0. Kataloonia klubi tagas pääsu play-offi.

20-aastase ameeriklase Desti jaoks oli tänane esimene värav Barcelona eest.

Basaksehir lööb Unitedile ühe tagasi - 3:1. Veerand tundi enne lõppu jõudis sihile Deniz Turuc.

PSG edu Leipzigi vastu püsib 1:0. Prantslased tõuseksid selle kolme võidupunkti abil sakslaste kõrvale 6 punktiga teist kohta jagama.

Barcelona lööb Kiievi Dinamole kolmanda värava - autoriks Martin Braithwaite, kes realiseeris penalti.

Norra väravamasin Erling Haaland lööb 60. minutil oma teise ja Borussia kolmanda värava Brügge vastu.

Ciro Immobile realiseerib 55. minutil penalti ning Lazio juhib Zenidi vastu 3:1. Tundub, et ka selles grupis on edasipääsejad sisuliselt selged - Borussial, kes juhib Brügge vastu 2:0, on hetkeseisuga 9, Laziol 8 ja Brüggel 4 punkti.

Martin Braithwaite viib Barcalona Kiievi Dinamo vastu 2:0 ette. Kataloonia suurklubi on võtmas neljandat järjestikust võitu.

Ronaldo numbrid on nagu teiselt planeedilt: 172 Meistrite liiga mänguga 131 väravat.

Kiievis sünnib esimene värav - Sergino Dest viib Barcelona 52. minutil 1:0 ette.

Põnevas H-alagrupis on hetkeseisuga Manchester Unitedil 9 ning PSG-l ja Leipzigil võrdselt 6 punkti.

Haaland tegi ajalugu: norralasest sai esimene jalgpallur, kes on löönud Meistrite liigas oma esimese 12 mänguga kokku 15 väravat.

Avapoolaeg on lõppenud kõigis mängudes: Dortmundi Borussia - Brügge 2:0, Rooma Lazio - Peterburi Zenit 2:1, Kiievi Dinamo - Barcelona 0:0, Juventus - Ferencvaros 1:1, Manchester United - Basaksehir 3:0, PSG - RB Leipzig 1:0.

Jadon Sancho lööb poolajavile eel Borussia teise värava Brügge vastu - 2:0.

Neymar kasvatas uhket väravaarvet: 36 väravat 63 Meistrite liiga mänguga.

Marcus Rashford realiseerib enda teenitud penalti ja viib Manchester Unitedi Basaksehiri vastu juba 3:0 juhtima.

Juventus suudab 35. minutil Ferencvarose vastu viigistada 1:1-le. Värava lõi ei keegi muu kui Cristiano Ronaldo.

Immobile arvel on tänavu juba viis väravat:

Artjom Dzjuba lööb kiiresti Zenidi poolel ühe värava tagasi, Lazio juhib 2:1.

Marco Parolo viib Lazio Zeniidi vastu 2:0 ette.

Bruno Fernandes lööb 19. mänguminutil oma teise värava ja Manchester United juhib Basaksehiri vastu 2:0.

Ferencvaros üllatab 19. minutil Juventust ning asub Myrto Uzuni väravast 1:0 juhtima.

Erling Haalandi värav viib Borussia Brügge vastu 1:0 juhtima.

PSG saab 10. minutil penalti ja Neymar realiseerib selle - 1:0! Penalti teenis Angel Di Maria.

Manchester United pääseb 7. minuti Bruno Fernandesi väravast türklaste Basaksehiri vastu 1:0 juhtima. Nüüd on PSG-l veelgi enam vaja Leipzigi vastu punkte teenida.

Meenutus õhtu esimestest mängudest, kust Chelsea ja Sevilla tagasid edasipääsu:

Lazio ründaja Ciro Immobile viib juba 3. minutil koduklubi Zenidi vastu 1:0 juhtima.

Juventus algkoosseis mänguks ungarlaste Ferencvarose vastu:

Selline on Manchester Unitedi koosseis mänguks Basaksehiriga:

PSG algrivistus Leipzigi vastu:

Kohe algavad hilisõhtused kuus mängu, kus on tippklubidest kõige enam kaalul PSG-l, kes ei tohi mingil juhul kaotada Leipzigile. Kohtuvad: Dortmundi Borussia - Brügge, Rooma Lazio - Peterburi Zenit (mõlemad F-alagrupp), Kiievi Dinamo - Barcelona, Juventus - Ferencvaros (mõlemad G-alagrupp) ning Manchester United - Basaksehir, PSG - RB Leipzig (mõlemad H-alagrupp).

Sevilla lööb viiendal lisaminutil Krasdodari vastu 2:1 võiduvärava ning tagab samuti edasipääsu. Võiduvärava autoriks on Munir El Haddadi.

Chelsea võidab Rennesi 2:1 ja see tähendab, et Inglise klubi on taganud juba nelja vooru järel alagrupist edasipääsu.

Chelsea`l on kohe vastus võtta: vahetusmees Olivier Giroud teeb 90. minutil seisuks 2:1.

Kuna ka Krasnodari ja Sevilla mängus on seis 1:1, oleks hetkel tabeliseis selline: 1. Chelsea 8 punkti, 2. Sevilla 8p, 3. Rennes 2p, 4. Krasnodar 2p.

Rennes jõuab 85. minutil 1:1 viigini, kui nurgalöögi järel saadab palli peaga Chelsea väravasse Sehrou Guirassy.

Oscar Mingueza teeb Barcelona eest eurosarjade debüüdi. Lisaks on algkoosseisus Martin Braithwaite. Täiseduga jätkav Barca mängib täna võõrsil Kiievi Dünamoga.

Chelsea nõudis 64. minutil penaltit, kui Tammy Abraham kukkus võitluses Gerzino Nyamsiga, kuid kohtunik andis hoopis karistuslöögi Rennesile.

PSG staarid saabuvad üliolulisele Leipzigiga mängule:

Chelsea uus väravavaht on teinud juba seitse nullimängu (10-st kohtumisest).

Krasnodar viigistab 56. minutil Sevilla vastu seisu 1:1-le. Värava lõi Francisco Wanderson. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1331322679547342848

Avapoolajad on lõppenud: Krasnodar- Sevilla 0:1, Rennes - Chelsea 0:1. Hetkeseisuga on Sevilla ja Chelsea kindlustamas edasipääsu.

Chelsea ei taha midagi juhuse hooleks jätta - 22. minutil lööb Callum Hudson-Odoi 1:0. Suurepärase eeltöö tegi Mason Mount, kes võitis oma väljakupoolel palli ja andis ette üle kaitsjate ülitäpse söödu.

Kuna Sevilla on juhtimas, piisab Chelsea`le Rennesi vastu ka viigist, et juba neljanda vooruga edasipääs tagada.

Õhtu esimese värava lööb Sevilla, kelle viib 4. minutil Venemaal Krasnodari vastu juhtima Ivan Rakitic.

Tere, jalgpallisõbrad! Meistrite liiga jätkub täna kaheksa mänguga. Kaks esimest neist - Rennes - Chelsea, Krasnodar - Sevilla - on kohe algamas. Nii Chelsea kui Sevilla tagaks tänase võiduga juba pääsu play-offi.