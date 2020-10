BLOGI | Meistrite liiga: Šahtar šokeeris Madridi Reali, Bayern purustas Atletico, Liverpool alistas Ajaxi

Meistrite liiga alagrupiturniiri avavoor

Kõik mängud on lõppenud! Liverpool võitis Ajaxi 1:0. Manchester City Porto 3:1, Olympiakos Marseille 1:0. Inter ja Mönchengladbachi Borussia tegid 2:2 viigi.

Bayern on võitnud Atleticot 4:0 ja Atalanta Midtjyllandi samuti 4:0.

Koke viib 90. minutil Olympiakose Marseille` vastu 1:0 juhtima.

Ja Romelu Lukaku päästab ilmselt Interile viigipunkti - belglane toob 90. minutil tabloole 2:2. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1319019761326575616

Atalanta jätkab Taanis hävitustööd - Aleksei Mirantšuk lööb Midtjyllandi vastu 4:0.

Inter on 1:0 eduseisust jäänud 1:2 kaotusseisu. Mönchengladbachi Borussia teise värava lõi Jonas Hofmann 85. minutil.

Gündogani karistuslöök oli tõesti imeline. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1319014340322877445

Ja Manchester City lööb Porto vastu 3:1. 73. minutil jõuab sihile äsja mängu sekkunud vahetusmees Ferran Torres. https://twitter.com/ManCity/status/1319014048466350080

Bayern jätkab hävitustööd ja tõestab juba avavooruga, et on ka sel hooajal suurfavoriit number üks. Kingsley Coman lööb oma teise ja Saksamaa meistri neljanda värava Madridi Atletico vastu - 4:0.

Ilkay Gündogan viib Manchester City Porto vastu 2:1 ette! Suurepärane karistuslöök, mis ei jätnud Porto väravavahile Agustin Marchesinile mingit võimalust. https://twitter.com/ManCity/status/1319012145544253441

Tiitlikaitsja Müncheni Bayern liigub kindla võidu suunas - Corentin Tolisso lõi 66. minutil värava ja Madridi Atletico on juba 0:3 kaotusseisus. https://twitter.com/FCBayern/status/1319012050463608832

Mönchengladbachi Borussia viigistab Interi vastu 1:1-le, kui Ramy Bensebaini realiseerib penalti. Karistuslöök teenitit Arturo Vidali vea järel.

Liverpool vahetas 61. minutil ründeliini välja - lahkusid Sadio Mane, Mohamed Salah ja Roberto Firmino, väljakule said Takumi Minamino, Diogo Jota ja Xherdan Shaqiri.

Liverpooli ja Ajaxi mängus oli kaks ohtlikku hetke järjest - esmalt Fabinho pealöök Liverpooli nurgalöögi järel ja koheselt Ajaxi kontrarünnak, kus Adrian tõrjus Quincy Promesi pealelöögi.

Ainus mäng, kus täna on veel skoor avamata, on Olympiakos ja Marseille. Arvestades, et ka selle alagrupi teises matšis Manchester City ja Porto vahel on mäng viigis (1:1), võib see grupp päris põnevaks kujuneda.

Lukaku on eurosarjades suurepärases hoos - värav üheksas mängus järjest. https://twitter.com/OptaJoe/status/1319008651298955264

Milano Inter avab Mönchengladbachi Borussia vastu skoori ja juhib 1:0. Ei keegi muu kui Romelu Lukaku, kes Manchester Unitedist välja praagiti.

Teine poolaeg on alanud. Ja kohe suudab Atletico Bayerni vastu ühe tagasi lüüa, kuid see värav ei loe! Luis Suarezile fikseeriti suluseis.

Liverpool peab kindlasti õnne tänama, et nad oma võrgust pole veel palli välja võtnud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1319005072970469377

Ja ka viimase paari avapoolaeg on lõppenud: Manchester City 1:1 Porto.

Avapoolaeg lõppenud: Ajax 0:1 Liverpool, Milano Inter 0:0 Mönchengladbachi Borussia.

Avapoolaeg lõppenud: Midtjylland 0:3 Atalanta, Olympiakos 0:0 Marseille, Bayern 2:0 Atletico.

Midtjylland laseb vaheaja eel endale ka kolmanda lüüa - Atalanta juhib Luis Murieli värava järel juba 3:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1319004718417530880

Bayerni mängumees Leon Goretzka lööb avapoolaja lõpus Atletico vastu 2:0. Nüüd tegi vasakul äärel suurepärase eeltöö kaitsja üle mänginud Kingsley Coman.

Atalanta lööb teise värava ja juhib Midtjyllandi vastu 2:0. Teise tabamuse autoriks oli Alejandro Gomez.

Ja Liverpool avab Ajaxi vastu skoori (1:0), kui Nicolas Tagliafico saadab Sadio Mane lööki tõrjudes palli õnnetult oma väravasse. Inglased peavad õnne tänama, sest enne seda olid head võimalused ka Ajaxil.

Agüero jaoks oli tänane Meistrite liiga 40. värav 72 mängu jooksul. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318998550823526400

Atalanta pääseb Duvan Zapata väravast võõrsil Midtjyllandi vastu 1:0 juhtima. Sama alagrupi teine mäng Ajaxi ja Liverpooli vahel on endiselt 0:0.

Juku: Mancity pennal oli ilmselgelt valesti antud. Miks seda Vari üldse vaja on kui ei osata õiglaselt vigasid määrata. City mängija tegi ennem räige vea kui porto mängija vea tegi. Enne seda tundus et city mängijal oli ka käsi kastis.

Müncheni Bayern asub 28. minutil Madridi Atletico vastu 1:0 juhtima. Joshua Kimmichi söödu järel saadab palli täpse löögiga nurka Kingsley Coman. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1319000715893919745

Manchester City saab koheselt penalti ja viigistab - 1:1. Penaltipunktil oli kindel Argentina äss Sergio Agüero. Karistuslöögi teenis Cityle Raheem Sterling, kelle vastu tegi karistusalas vea Pepe.

Õhtuste mängude skoori avab Porto pallur Luis Diaz, kes viib Portugali klubi Manchester City vastu 1:0 ette. Suurepärane individuaalne sooritus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318996114243260416

Siiani on kõigis kuues paaris seis endiselt 0:0.

Ja nüüd on õhtu ülejäänud 6 kohtumist alanud: Müncheni Bayern - Madridi Atletico, Milano Inter - Mönchengladbachi Borussia, Manchester City - FC Porto, Olympiakos - Marseille, Amsterdami Ajax - Liverpool, Midtjylland - Atalanta. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318990641641259009

KÕIK! Avamängud on lõppenud ja kohe sündis ka õhtu esimene üllatus: Salzburg - Lokomotiv 2:2, Real - Šahtar 2:3. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318988830729527297

Real lööb kolmanda värava, kuid see ei loe! VAR fikseeris Vinicius Juniorile suluseisu ja kodumeeskonna päästev viigivärav tühistati.

Reali teise värava löönud Vinícius Júnior tegi ka ajalugu, sest sai hakkama kõige kiirema vahetusest löödud väravaga. Ta sekkus mängu kõigest 15 sekundit enne sihile jõudmist. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1318980865209307136

Moskva Lokomotiv jõuab veerand tundi enne lõppu Vitali Lisakovitši väravast Salzburgi vastu 2:2 viigini.

Ja kohe ka 2:3! Äsja vahetusest sekkunud Vinícius Júnior lööb 59. minutil Reali teise värava. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318984058437709824

Ajaxi kodustaadion on valmis võõrustama Liverpooli. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318975395400765440

Zlatko Junuzovic viib 50 minutil Salzburgi Lokomotivi vastu 2:1 ette.

Luka Modric suudab 54. minutil vähendada Reali kaotusnumbrid 1:3-le. Horvaat kõmmutas võimsa löögiga palli väravasse. Just see, mida Real teise poolaja alguses vajas.

Madridi Real tegi ka vahetuse, tuues Rodrygo asemele ründesse vanameister Karim Benzema.

Teine poolaeg on mõlemas mängus alanud.

Avapoolaeg on lõppenud mõlemas mängus: Salzburg - Lokomotiv 1:1, Real - Šahtar 0:3. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318971655432118277

Salzburg suudab avapoolaja viimasel minutil Lokomotivi vastu viigistada 1:1-le. Värava autoriks oli Dominik Szoboszlai.

42. minutil löövad ukrainlased juba kolmanda värava ning Šahtar juhib 3:0! Tete suurepärase söödu realiseeris Manor Solomon. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318970534890250243

Juba 2:0! Raphael Varane lööb omavärava ja Šahtar juhib Reali vastu kahe värava. Tete pealelöögi järel üritas Varane olukorda puhtaks lüüa, kuid saatis palli oma väravasse.

Tete viib 29. minutil Šahtari Reali vastu juhtima 1:0! Marcelo üritas Vikto Korniienko pealelööki takistada, kuid lükkas palli Tetele, kes saadab selle võrku.

Tänase õhtu esimese värava sepistavad Moskva Lokomotivi mängumehed - 19. minutil viib portugallane Lopes Eder täpse pealöögiga venelased võõrsil Salzburgi vastu juhtima 1:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318967043136376840

Šahtar näitab kontrarünnakutel oma ohtlikkust. 14. minutil pääses Marlos Reali puurivahi Thibaut Courtoisiga silmitsi, kuid belglane päästis kodumeeskonna.

Kas esimest mängu on alanud: Salzburg võtab vastu Moskva Lokomotivi ja Madridi Real Donetski Šahtari. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318959029306249217

Madridi Reali algkoosseis Šahtari vastu: https://twitter.com/realmadriden/status/1318940323645706244

