BLOGI | Meistrite liiga play-off: tiitlikaitsja Bayern purustas Lazio, Chelsea võitis Atleticot Giroud` iluväravast

Bayern tegi Lazioga asjad klaariks juba avapoolajal, kui Robert Lewandowski, Jamal Musiala ja Leroy Sane viisid Saksamaa klubi 3:0 juhtima. Alles 17 aasta ja 363 päeva vanusest Musialast sai ühtlasi Bayerni kõigi aegade noorim väravalööja Meistrite liigas.

Jamal Musiala Foto: imago images/ULMER /Scanpix

Teise poolaja alguses üritas Lazio mängumees Francesco Acerbi takistada Leroy Sane söödu jõudmist Kingsley Comanile ja suunas palli oma võrku. Paar minutit hiljem lõi Joaquin Correa ühe värava tagasi, kuid rohkemat kodumeeskond ei suutnud ja 4:1 võit viis Bayerni juba ühe jalaga veerandfinaali.

Atletico ja Chelsea mängus olid domineerivamaks pooleks inglased ning tänu 34-aastase Olivier Giroud` iluväravale teenisid Thomas Tucheli hoolealused ka 1:0 võidu. Kogenud prantslane jõudis sihile 68. minutil, kui kõmmutas karistusala keskelt võrku ülepea käärlöögi.

Tulemused:

Atletico Madrid - Londoni Chelsea 0:1 (0:0)

68. Olivier Giroud



Rooma Lazio - Müncheni Bayern 1:4 (0:3)

49. Joaquin Correa - 9. Robert Lewanodwski, 24. Jamal Musiala, 42. Leroy Sane, 47. Francesco Acerbi (omavärav).



Mängude eelvaade:

Kuna Hispaania valitsus ei luba koroonaviiruse uue tüve tõttu Chelsea jalgpallureid Hispaaniasse, tuleb Atleticol tänane kodumäng pidada Rumeenias Bukarestis.

Chelsea on näidanud pärast uue peatreeneri Thomas Tucheli tulekut head mängu ning püsib kõigi sarjade peale kokku kaotuseta seitsmendat mängu järjest.

Tuchel tunnistas, et Hispaania meistriliigat juhtiva Atletico poolel on nende jaoks kõige ohtlikumaks mängumeheks kogenud ründaja Luis Suarez.

"Ta on sündinud ründaja. Tal on selline mentaliteet, mis on omane vaid ründajatele. See näitab tema suurt tahtmist, intensiivsust ja tugevust ning nälga väravate löömise järele. Ta pole kunagi lõplikult rahul," iseloomustas Tuchel 34-aastast uruguailast.

Tiitlikaitsja Bayern on võitnud viimase üheksa kuuga koguni kuus tiitlit, kuid pärast jalgpalliklubide MMi on punkte kaotatud mõlemas Bundesliga mängus.