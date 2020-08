BLOGI | Meistrite liiga esimene finalist on PSG, kes lõpetas Leipzigi imelise teekonna

Pariisi Saint-Germain - Leipzig 3:0

KÕIK! PSG on 3:0 võiduga finaalis!

Kõik ootavad juba mängu lõppu. PSG on esimene finalist.

Angelino tegi ohtliku pealelöögi, kuid liiga värava keskele ja PSG puurilukk tõrjub.

Mbappe jooksis kaitsja üle ja kõmmutas lähedalt peale. Seekord sai teise värava patuoinas Gulacsi oma tööga eeskujulikult hakkama.

Pinge on mängust kadunud ning küsimus on vaid lõppseisus. Kuidagi ei usu, et Leipzig suudab imet teha. Lõpuni jääb 20 minutit.

PSG on sel aastal imelises hoos - 22 mänguga kokku on löödud juba 70 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295818665879842816

Leipzig toob platsile Halstenbergi ja veidi hiljem ka Adamsi.

Leipzigist on pisut kahju, sest nad alustasid teist poolaega teravalt ja läksid täiega mängu päästma.

Enne Neymari olukorda kontrollis Forsberg Sergio Rico valvsust, kuid lõi kaugelt üle. Polnud sugugi paha mõte.

3:0 PSG-le! Juan Bernat lõi 56. minutil PSG kolmanda värava. Juba teistkordselt sai värav alguse Leipzigi meeste eksimusest, kui vasakul äärel Nordi Mukiele libises ja kaotas palli Herrerale.

Neymar purjetab mitme kaitsja vahel ja teenib vasakul äärel karistuslöögi. See midagi ohtlikku ei too.

Leipzig vähemalt üritab kõvasti, aga siiani on jäänud kvaliteedist puudu.

Leipzig on teinud kaks vahetust: lahkusid Nkunku ja Olmo, platsile said Emil Forsberg ja Patrik Schick.

Teine poolaeg on alanud.

Avapoolaeg lõppeb PSG eduseisus 2:0. Kas Leipzig suudab veel sügavast august välja ronida?

Juba 3:0 oli õhus - Neymar tabab kolmas kord posti.

2:0 PSG-le! Väravavaht Gulacsi eksib 42. minutil lihtsal väljasöödul ning prantslased karistavad selle kohe ära - Di Maria lööb Neymari söödu järel värava eest palli võrku.

PSG valdab jätkuvalt palli ja domineerib. Tundub, et Leipzig ootab juba poolajavilet, et vaid 0:1 seisul puhkepausile minna.

Neymar raksatab karistuslöögi posti! Brasiillane on taas heas hoos ja väga ohtlik.

PSG on Meistrite liigas värava löönud juba 34. järjestikuses mängus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295803361879629824

Pool tundi on mängitud ning PSG juhib teenitult. Palli valdamine on nende kasuks lausa 65%, pealelöögid sakslaste kasuks napilt 5:4 (raamidesse 1:2).

Leipzigi supervõimalus, kuid Yussuf Poulsen ei suuda palli karistusalast heast kohast võrku saata! Suurepärase eeltöö tegi Konrad Laimer.

Nii lõi Marquinhos 1:0:

2:0 oli õhus! Mbappe mängiti suurepäraselt löögile, ent väravavaht päästab.

12. minut ja 1:0 PSG-le! Karistuslöögi järel tõuseb Marquinhos kõige kõrgemale ja suunab palli peaga väravasse!

Nüüd on Nkunku hea võimalus, kuid Leipzigi ründaja ei taba karistusala keskel palli...

Pall on Leipzigi väravas, kuid see lendas võrku pärast seda, kui tabas Neymari kätt. Väravat ei loeta! Väravavaht pandi selles olukorras raskesse olukorda ning ta tabas väljalöögil Neymarit.

Mbappe leidis Neymari, kes pääses puurivahiga silmitsi, kuid lõi posti! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295801300878340098

Nkunku sai 3. minutil karistusalas löögile, kuid see jääb nõrgaks ning Rico püüab probleemideta.

Esimesed paar minutit on olnud väga luurav ja aeglase tempoga.

Mäng on alanud!

Paljud eksperdid on arvanud, et Keylor Navase puudumine on täna PSG jaoks suur löök. Sergio Rico mängis viimati liigas Bordeaux vastu ning polnud toona 4:3 võidumängus sugugi kindel.

Ja selline PSG formatsioon: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295786073109475329

Selline on Leipzigi formatsioon: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295786399489232897

Ja sellise algrivistusega alustab favoriit PSG: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295784870912970757

Selline on RB Leipzigi tänane algkoosseis: https://twitter.com/RBLeipzig_EN/status/1295781483521744896

Neymari muljetavaldavad numbrid Meistrite liigas: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1295772109604560899

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/jaljendajad-mitte-jalgpalliklubi-miks-on-meistrite-liiga-poolfinalist-saksamaal-niivord-vihatud?id=90769397