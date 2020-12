BLOGI | Madridi Real tuli raskest seisust välja. Edasi pääses ka Atletico, Inter aga põrus

UEFA Meistrite liiga (09.12)

Kaheksandikfinaalidesse on jõudnud neli klubi Hispaaniast ja Saksamaalt. Lisaks kolm tiimi Inglismaalt ja Itaaliast ning üks Prantsusmaalt ja Portugalist. Seega on 16 parema seas esindatud kuus erinevat jalgpalliriiki. Võrreldes eelmise hooajaga on lisandunud Portugal.

Kaheksandikfinaalides jätkavad sellised tiimid: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336793301186453505

Lõpuks saab läbi ka Internin Šahtari kohtumine. Väravad jäävadki löömata ning Reali järel pääseb B-alagrupist teisena edasi Mönchengladbachi Borussia.

ManCity võidabki 3:0. Porto seljatab 2:0 Olympiacose.

Sterling lööb veel ManCity poolt Marseille võrku ka kolmanda palli.

Kohtumised hakkavad järjepanu lõppema. Esimesena saavad oma 2:0 võidu kätte Real ja Atletico. Mõlemad Madridi klubid kindlustavad pääsu kaheksandikfinaali.

Bayern lõpetab samuti 2:0 võiduga Lokomotivi üle. Neil oli edasipääs juba varasemalt selge.

Uribe viib omakorda Porto 2:0 juhtima Olympiacose vastu.

Agüero viib 77. minutil ka ManCity 2:0 juhtima.

Carrasco viib Atletico omakorda 2:0 juhtima.

Choupo-Moting viib 80. minutil Bayerni 2:0 juhtima.

Praeguse seisuga tagaksid täna edasipääsu Real, Atletico ja Mönchengladbach. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336776377228554243

Skoor avatakse ka Münchenis. Süle viib 63. minutil Bayerni 1:0 Moskva Lokomotivi vastu juhtima.

Ferran Torres viib 48. minutil Manchester City 1:0 Marseille vastu juhtima.

Seisud avapoolaja järel: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336776377228554243

Modric saadab palli võrku, kuid eelnevalt fikseeritakse siiski suluseis. Reali 2:0 eduseis püsib.

Hermoso viib 39. minutil Madridi Atletico 1:0 Salzburgi vastu juhtima. Atletico seis muutus tunduvalt kindlamaks. https://twitter.com/atletienglish/status/1336772819947020294

Benzema on nüüd Meistrite liiga ajaloos alles viiendaks mängijaks, kes suutnud alagrupimängudes lüüa 50 või enam väravat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1336766524925865987

Rodrygolt imeline pall karistusalasse ning Benzema lööb 32. minutil peaga teise värava! Real on praeguse seisuga tõusmas ikkagi alagrupi võitjaks.

Porto asub Otavio 10. minuti penaltist Olympiacose vastu juhtima.

Raskes seisus Real asub juba 9. minutil Mönchengladbachi vastu 1:0 juhtima. Hea eeltöö Lucas Vazquezelt, kelle tsenderduse saadab peaga väravasse Karim Benzema. https://twitter.com/realmadrid/status/1336765257705017346

Alanud on ka mängudeõhtu ülejäänud kuus kohtumist. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336762719710699534

Praeguseks lõppenud kohtumised: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336761803653705729

Liverpool naasebki Taanist 1:1 viigiga. Atalanta alistab võõrsil 1:0 Amsterdami Ajaxi. Seega võidab Liverpool 13 punktiga D-alagrupi. Teisena pääseb edasi Atalanta 11 silmaga.

PSG tagas ühtlasi endale ka alagrupis esikoha. Leipzig läheb H-alagrupist teisena edasi.

Atalanta asub Murieli 85. minuti väravast Ajaxi vastu juhtima.

PSG vormistab koduväljakul 5:1 võidu! https://twitter.com/PSG_English/status/1336756346952310786

Midtjylland suudab tänu Alexander Scholzi 6. minuti täpsele penaltile Liverpooli vastu seisu viigistada. Seis on Taanis 1:1. https://twitter.com/fcmidtjylland/status/1336751205066878977

Pariisis on käimas tõeline väravafestival. Neymar on löönud veel ühe ning omatabamuse on kirja saanud ka Kylian Mbappe. IStanbuli poolelt on vastanud Mehmet Topal. PSG juhib 5:1.

Poolaegade seisud on parasjagu sellised: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336743924032004097

Mitchel Bakker viib 39. minutil PSG juba 3:0 Basaksehiri vastu juhtima.

Neymar lööb 38. minutil teise värava veel.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/rumeenia-kohtunikku-ahvardab-10-kohtumise-pikkune-keeld-koik-teavad-et-ma-ei-ole-rassist?id=91924113

Meenutame, mis eile õhtul täpsemalt juhtus? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/mustanahaline-inglismaa-jalgpallilegend-meistrite-liigas-juhtunust-see-ei-ole-rassism?id=91923135

Pariisis toimuva kohtumise eel pöörati suurt tähelepanu loomulikult ka rassismivastasele võitlusele. https://twitter.com/PSG_English/status/1336734085658652674

Neymari 21. minuti tabamusest asub juhtima ka PSG. https://twitter.com/PSG_English/status/1336733534195769346

Liverpool asub juba 1. minutil Mohamed Salah tabamusest juhtima. https://twitter.com/LFC/status/1336732021230604288

Kolmes kohtumises on avavile antud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336731371730067456

Tänased kohtumised Meistrite liigas: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1336626892124852224

Kell 19.55 algab täna kolm kohtumist. Lisaks D-alagrupi matšidele mängitakse samaaegselt ära ka teisipäeval rassismiskandaali tõttu pooleli jäänud PSG ja Basaksehiri kohtumine.