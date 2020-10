BLOGI | Barcelona võitis Meistrite liigas Juventust, Manchester United purustas Leipzigi

Veelgi kurvem on laupäeval El Clasicos kaotusekibedust tundma pidanud FC Barcelona ja seda juhendava hollandlase Ronald Koemani seis. La Ligas ollakse viie vooru järel 12. kohal (2 võitu, 1 viik, 2 kaotust). Eurosarja avamängust võeti kohustuslik 5:1 võit Ferencvarose üle.

Juventus on aga hoopis teisest puust meeskond kui Ungari meister. Alles eile presidendita ja juhatuseta jäänud Barcelona, kel on tõsiseid probleeme sisekliimaga, pole võõrsil bianconeride üle kunagi võitu saanud. Viimati kohtuti 2017/2018 Meistrite liiga hooaja alagrupis, kui Allianzi staadionil tehti väravateta viik ning Camp Noul võttis 3:0 võidu Barcelona. Hooaeg varem oldi vastamisi ka veerandfinaalis ning siis sai Juventus kodus 3:0 võidu, millest piisas, et Kataloonias 0:0 viigiga edasi pääseda.

"Juventus on alustanud hooaega meiega veidi sarnaselt. Uus peatreener vajab alati aega kohanemiseks ning meeskonna vormimiseks," rääkis Koeman. "See on matš kahe suure meeskonna vahel, kes loodavad jõuda turniiril kaugele. On oluline, et saaksime hea tulemuse, mängides sellist jalgpalli, nagu tahame."

Barcelona eest ei löö täna kaasa Coutinho, Gerard Pique, Samuel Umtiti ja Marc Andre ter Stegen.

Juventuse - Barcelona mängu vilistab peakohtunikuna 2012. aastal Tallinnas U19 EM-i finaali teenindanud hollandlasest politseiinspektor Danny Makkelie, kellel teadaolevalt pole tugevaid sidemeid kummagi klubiga.