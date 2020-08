Bayernis mängimise eest mõnituste ohvriks langenud PSG kaitsja maksab finaalis juhtunu eest kätte?

27-aastane Valencia kasvandik liitus Bayerniga 2014. aastal. Esimesel hooajal pidas vasakkaitsja Bayerni eest koguni 49 kohtumist, kuid seejärel hakkas tema mänguaeg vähenema. 2018. aasta suvel vahetaski ta klubi ning liitus PSG-ga. 2018. aasta sügisel põhjustas tema nimi aga paraja skandaali, kui Bayerni president Uli Höness otsustas avalikult hispaanlast kritiseerida.

Hooaeg 2018/19 algas Bayerni jaoks kehvasti ning üheks põhjuseks oli vasakkaitsja David Alaba vigastus. Nii sai Bayern meedias kriitikat, et nad ei ostnud suvel klubist lahkunud Bernatile korralikku asendajat.

„Kui mängisime Sevilla vastu, siis Bernat oli ainus põhjus, miks me olime mängu kaotamisele ja Meistrite liigast välja langemisele lähedal. Just sel päeval otsustasime, et müüme ta maha. Tahtsime ta maha müüa selle s*ta mängu eest,“ teatas Höness. „Bayerni edu ei sõltu sellest, kas Bernat mängib Münchenis või mitte.“

Kuu aega hiljem otsustas Höness oma sõnavõtu eest lõpuks ka vabandada. Seekordse Meistrite liiga finaali lähenedes on aina enam hakatud seda toonast sõnavõttu meenutama. Nii mõnelgi pool on juba tõdetud, et tõenäoliselt otsustab seekordse finaali saatuse just Bernat, kellel on oma endisele tööandjale nii mõndagi tõestada.