Bayerni kangelane on lähedal üleminekule Liverpooli

Thiago mängis eile Bayerni keskväljal kandvat rolli, kui sakslased võitsid Kingsley Comani väravast Pariisi Saint-Germaini 1:0. See oli ilmselt hispaanlase viimane mäng Bayerni eest, sest ta on Saksamaa gigandi pakutud uue lepingu tagasi lükanud ja öelnud, et ootab uut väljakutset. Tema senine kontraht Bayerniga lõppeb järgmisel suvel.

Mundo Deportivo andmetel saab 29-aastase Thiago uueks tööandjaks Liverpool. Samas pole Bayern ja Liverpool ülemineksummas veel kokkuleppele jõudnud, sest sakslased loodavad teenida vähemalt 30 miljonit eurot. Liverpool olevat seetõttu valmis isegi jaanuarini ootama, et siis hispaanlasega leping sõlmida ning ta järgmisel suvel vabaagendina endale hankida.

Liverpooli endine jalgpallur Dietmar Hamann usub, et tehing sünnib siiski juba sel suvel. "Ma oleksin väga üllatunud, kui Thiago ei jõuaks lõpuks Liverpooli. Ta annaks oma mängustiiliga Liverpoolile hoopis uue dimensiooni juurde," sõnas Hamman talkSportile.

Thiago on võitnud Bayerni ridades seitse Bundesliga tiitlit, varasemalt on ta Barcelonaga tulnud kahel korral Hispaania meistriks ja korra Meistrite liiga tšempioniks.