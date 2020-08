Bayern tampis Chelsea maa sisse, Barcelona kukutas konkurentsist Napoli

MEISTRITE LIIGA KAHEKSANDIKFINAALID (08:08):

Kohtumiseni järgmisel nädalal juba Portugalis veerandfinaalmängudes!

Barcelonas mäng samuti läbi. Barcelona võitis seega 3:1 ja Bayern 4:1.

Suarez saab vahetusest välja minnes kollase kaardi, sest valis väljakult lahkumiseks kõige pikema tee.

Barcelonas lisatakse teisele poolajale 5 minutit. Münchenis on kohtumine lõppenud.

Lewandowski on 84. minutil löönud ka Bayerni 4:1 värava. Chelsea võidukoefitsient on üle 300.

Napoli (Milik) saab 81. minutil palli võrku, aga suluseis oli selge.

Bayern lööb 76. minutil 3:1 - Lewandowskile resultatiivne sööt, värava autoriks Corentin Tolisso.

Barcelonas on pallivaldamine rohkem Napoli pärusmaa (55%), pealelöögid Napoli kasuks 9:2, ohtlikud rünnakud Itaalia klubile 37:15. Käimas on 65. minut. Napoli võidukoefitsient on live-panustades juba 67.00, aga viigi koefitsient näiteks 15.00. 3:3 viik viiks veerandfinaali juba Napoli.

Natuke statistikast. Münchenis on 70. minutiks 60% ajast palli vallanud Bayern, kodumeeskonnal on kirjas 13 pealelööki Londoni poiste 3 vastu. Ohtlikke rünnakuid on Bayerni poolel kokku loetud 47, Chelseal vaid 15.

Kui Barcelonas kohtumine jätkub, on Münchenis juba teisest poolajast kuus minutit mängitud.

Barcelona teine värav sündis nii, et igal mehel oli selles oma osa. https://twitter.com/OptaJorge/status/1292184676451450880

Lorenzo Insigne ei eksi ja lööb penalti kindlalt sisse, Ter Stegen hüppab teisele poole. 3:1. Teisel poolajal jääb Napolile veel väike võimalus.

Rakitic sõitis Napoli mängijale tagant puusaga sisse.

Neljandal üleminutil penalti Napolile!

Chelsea on poolajaks Bayernile ühe värava tagasi löönud, aga Bayern on siiski kokkuvõttes 5:1 peal. 44. minutil skooris Tammy Abraham.

Messi oma värskelt puuka saanud jalaga penaltit lööma ei läinud, vaid jättis selle Suarezile, kes kõmmutas palli paremasse ristnurka ja viis Barcelona 3:0 juhtima.

Penalti tuleb!

Peakohtunik läheb olukorda ise väljaku äärde üle vaatama.

41. minut: Messi on pikali maas ja arstide hoole all. Koulibaly pani talle palli klaarida üritades kõva litaka vastu Achilleust või sääremarja. VAR vaatab, kas oli ka penalti vääriline.

Värav ei loe! Messi olevat palli omaks võttes käega mänginud. Mis seal ikka, muudame ka oma tablool skoori tagasi ja mängime edasi.

Viiekasti nurgas võttis palli filigraanselt omaks ja tõstis siseküljega üle väravavahi peenelt võrku.

VAR-ile meeldis värav nii väga, et tahab selle üle vaadata.

Hüvasti, Napoli edasipääsulootused! Messi lööb 30. minutil ka 3:0.

Bayern juhib samuti juba 2:0. 24. minutil sahistas Lewandowski söödust võrku Ivan Perisic.

Suarezilt söödu saanud Messi hakkas karistusala paremast nurgast purjetama, saatis ridamisi mehi kohvile, komistas, tõusis püsti ja uuesti kukkumise pealt virutas palli võrku. Ilus!

23. minut: Lionel Messi lööb Barcelona 2:0 ette. Kas nüüd on tehtud?

Skoor on avatud ka teises mängus. Robert Lewandowski viis Bayerni 10. minutil penaltist juhtima. Kokkuvõttes on Bayerni edu juba 4:0. https://twitter.com/OptaJoe/status/1292177390626656256

Clement Leglet nurgalöögist peaga. VAR-i vaadati ka, sest karistusalas oli väike tõuklemine, aga värav jääb jõusse.

VÄRAV! Barcelona läheb 10. minutil kohtumist 1:0 juhtima.

Mängud on alanud!

Bayerni ja Chelsea algkoosseisud: https://twitter.com/AndyRobsonTips/status/1292161921505001472

Barcelona ja Napoli algkoosseisud: https://twitter.com/BalantyMFM/status/1292161241817870337